카카오, 인기 이모티콘 담은 점자달력 8000부 제작

AI 핵심 요약beta
- 카카오는 4일 시각장애인용 점자달력 8000부를 제작해 무료 배포했다
- 점자달력에는 인기 캐릭터 12종의 촉각 디자인과 점자 설명을 담았다
- 카카오는 500부를 판매하고 수익금 전액을 시각장애인 전시에 기부한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
500부 한정판매…수익 전액 기부
[서울=뉴스핌] 심재민 기자 = 카카오는 시각장애인을 위한 '2027 카카오 점자달력' 8000부를 제작해 전국 시각장애 특수학교와 관련 기관 등에 무료 배포한다고 4일 밝혔다.
카카오는 이날 국립서울맹학교에서 점자달력 전달식을 개최했다. 올해로 3년째 제작하는 점자달력에는 시각장애인이 캐릭터의 형태와 특징을 손끝으로 확인할 수 있도록 촉각 디자인을 적용했다.
달력 뒷면에는 춘식이, 잔망루피, 망그러진 곰, 가나디 등 인기 이모티콘 캐릭터 12종의 외형과 감정을 설명하는 점자 대체텍스트도 수록했다. 이번 제작에는 이모티콘 작가 11명이 참여했다.
카카오는 현재 85만개 이상의 이모티콘에 시각장애인을 위한 대체텍스트를 제공하고 있으며, 신규 이모티콘 등록 시에도 대체텍스트 입력을 의무화하고 있다.
점자달력 중 500부는 카카오메이커스를 통해 한정판매한다. 한글 점자 '훈맹정음' 반포 100주년을 맞아 판매액 전액을 국립중앙박물관에 기부하고 시각장애인 맞춤형 전시 사업에 활용할 예정이다.
김혜일 카카오 디지털 접근성 책임자(DAO)는 "디지털 서비스에서 쌓아온 접근성 개선 노력을 사회 곳곳으로 확장해 나가겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com