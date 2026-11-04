보은군 '교정시설 유치'에 2만6727명 서명…지역 생존전략 승부수

AI 핵심 요약beta
- 보은군이 4일 교정시설 유치 서명부와 제안서를 법무부에 제출했다.
- 범군민 서명운동에 2만6727명이 참여해 인구 대비 84.7% 지지를 보냈다.
- 보은군은 일자리와 인구 유입을 기대하며 12월 최종 부지 선정을 앞두고 있다.
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일자리·인구 유입으로 지역경제 활성화 기대
[보은=뉴스핌] 백운학 기자 = 보은군이 교정시설 유치를 위해 진행한 범군민 서명운동에 2만6727명이 참여하면서 인구 감소와 지역경제 침체의 돌파구를 마련하려는 지역사회의 의지가 확인됐다.
군 인구 대비 84.7%의 지지를 보낸 것은 교정시설을 인구 감소와 지역경제 침체를 극복할 새로운 기반으로 삼으려는 지역사회의 절박함이 반영된 결과로 풀이된다.
보은군은 4일 범군민 서명부와 교정시설 유치제안서를 법무부에 제출한다고 밝혔다.
지난 9월 23일부터 10월 30일까지 진행한 온·오프라인 서명운동에는 행정기관과 사회단체, 주민들이 폭넓게 참여했다.
이번 유치전의 핵심은 단순한 공공시설 확보가 아니다.
인구 감소와 산업 기반 약화가 이어지는 상황에서 안정적인 일자리와 상주 인구를 확보하고, 지역 내 소비와 경제활동을 늘릴 수 있는 계기를 마련하겠다는 전략이다.
특히 주민들이 유치 활동에 직접 나서면서 행정 주도의 사업을 넘어 지역사회 공동 대응으로 확대됐다는 점도 눈에 띈다.
인구와 경제 규모가 작은 농촌 지역일수록 공공기관과 대규모 시설 유치가 지역 발전의 중요한 변수로 작용하기 때문이다.
보은군은 제안서에 후보지 입지와 기반시설, 교통 접근성, 시설 배치·확장 여건, 지역경제 파급효과 등을 담았다.
앞으로 법무부 현장 실사와 심사에 대응하고 관계기관 협의를 이어갈 방침이다.
최종 부지 선정 결과는 12월 중 발표될 예정이다.
보은군의 이번 유치전은 인구 감소에 직면한 지방자치단체가 공공시설 유치를 지역의 미래를 좌우할 전략으로 삼고 있음을 보여준다.
최재형 군수는 "군민의 염원을 법무부에 전달하고 교정시설 유치가 일자리 창출과 인구 유입, 지역경제 활성화로 이어지도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
baek3413@newspim.com