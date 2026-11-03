삼성바이오에피스, 테바와 美 바이오시밀러 판매 계약

AI 핵심 요약beta
- 삼성바이오에피스가 3일 테바와 바이오시밀러 2종 미국 상업화 계약을 체결했다
- 계약 규모는 계약금 1006억원을 포함해 최대 5632억원에 달한다
- 양사는 렌플렉시스와 에티코보를 앞세워 미국 자가면역질환 시장 공략을 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
계약금 1006억원 확보…성과에 따라 마일스톤 수령
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 삼성바이오에피스가 글로벌 제약사 테바(Teva)와 최대 5632억원 규모의 바이오시밀러(바이오의약품 복제약) 미국 상업화 계약을 체결했다. 기존 북미 시장에서 구축한 협력 관계를 확대하며 자가면역질환 치료제의 판매 기반 강화에 나선다.
삼성바이오에피스는 3일 테바와 자가면역질환 치료제 바이오시밀러 2종에 대한 미국 시장 상업화 파트너십 계약을 체결했다고 밝혔다.
계약 대상 제품은 삼성바이오에피스가 개발한 '렌플렉시스'와 '에티코보'다. 렌플렉시스는 존슨앤드존슨의 자가면역질환 치료제 '레미케이드'(성분명 인플릭시맙)의 바이오시밀러이며, 에티코보는 암젠의 '엔브렐'(성분명 에타너셉트) 바이오시밀러다. 두 제품 모두 미국 식품의약국(FDA)의 품목허가를 받았다.
이번 계약 규모는 계약금 7500만달러(약 1006억원)를 포함해 최대 4억2000만달러(약 5632억원)다. 삼성바이오에피스는 계약 체결에 따른 계약금을 확보하고 향후 계약상 조건 달성 여부에 따라 추가 마일스톤을 받을 수 있다. 다만 마일스톤 지급 조건과 수익 배분 방식 등 구체적인 계약 내용은 공개되지 않았다.
이번 계약으로 삼성바이오에피스와 테바의 북미 바이오시밀러 상업화 협력도 확대된다. 양사는 현재 미국에서 희귀질환 치료제 '에피스클리'(솔리리스 바이오시밀러), 캐나다에서 안과질환 치료제 '오퓨비즈'(아일리아 바이오시밀러)의 판매를 협력하고 있다.
삼성바이오에피스는 기존 희귀질환 및 안과질환 치료제에 이어 자가면역질환 치료제 2종까지 테바와의 협력 범위를 넓히게 됐다.
이번 계약은 이미 미국 품목허가를 확보한 제품의 상업화 파트너십을 확대했다는 점에서 의미가 있다. 삼성바이오에피스는 테바의 현지 판매 역량을 활용해 미국 시장에서 제품의 상업화 기반을 강화할 수 있게 됐다.
sykim@newspim.com