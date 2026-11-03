장동혁 "청년들이 살고 싶은 지역에, 원하는 형태의 맞춤형 주거 공급해야"

AI 핵심 요약beta
- 장동혁 국민의힘 대표는 3일 청년 맞춤형 주택 공급을 강조했다
- 장 대표는 청년이 원하는 지역과 형태의 주거 공급을 주장했다
- 장 대표는 현장 의견을 부동산·청년 주거정책에 반영하겠다고 약속했다
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 장동혁 국민의힘 대표는 3일 "청년들이 진정 살고 싶은 지역에 원하는 형태의 주거를 공급해야 한다"며 청년들의 실제 수요를 반영한 맞춤형 주택 공급의 필요성을 강조했다.
장 대표는 이날 오후 서울 마포구 민간임대주택 이랜드 PEER 신촌에서 열린 '부동산정책 정상화 특별위원회 산하 청년 주거 태스크포스(TF)' 현장간담회에 참석해 이같이 말했다.
장 대표는 "청년 주거 문제를 해결하는 것은 흉내가 아니라 진심"이라며 "그동안 부동산특위를 진행하면서 청년들만을 위한 맞춤형 부동산 정책이 필요하다는 고민이 생겼고 그래서 청년 주거 TF를 따로 만들게 됐다"고 말했다.
그는 "이 정부가 해온 부동산 정책의 방향은 시장과 거리가 멀게 규제 위주로 펼쳐져 왔다"며 "정책 효과가 나지 않을 때마다 대통령은 SNS(사회관계망서비스)에 글을 올리면서 말로 겁박하고 국민들을 호도하고 있다"고 주장했다.
그러면서 "부동산 문제를 해결하는 것은 말이 아니라 실물, 공급"이라며 "민주당 정권이 들어서면 부동산 문제를 말과 규제로 해결하려 하기 때문에 늘 문제가 더 커지는 것"이라고 했다.
장 대표는 "청년들이 어떤 곳에서 살고 싶어 하는지, 어떤 주변 인프라가 있는 곳에 내 집을 갖길 원하는지 그 마음을 제대로 살펴야 한다"며 "숫자로 공급하는 흉내만 낼 것이 아니라 청년들이 살고 싶은 지역에 원하는 형태의 주거를 공급해야 한다"고 말했다.
이어 "오늘 현장에서 나온 의견들을 국민의힘의 부동산 정책과 청년 주거 정책으로 만들어내겠다"고 약속했다.
jeongwon1026@newspim.com