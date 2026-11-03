박항서 감독 향한 인종차별 조롱에 태국축구협회 진상 조사 착수

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 태국 프로축구 경기장에서 박항서 감독을 향한 인종차별적 발언이 발생해 논란이 일고 있다. 태국축구협회(FAT)는 해당 사건을 심각하게 받아들이고 진상 조사에 착수했다.

태국축구협회는 2일(현지시간) 공식 성명을 통해 누알란 람삼 회장의 지시에 따라 대회 운영팀이 관련 정보를 수집하고 사건 경위를 조사하고 있다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 태국 현지 팬이 자신과 구단 선수를 향해 모욕적인 발언을 하자 주먹을 불끈쥐며 항의하는 박항서 감독. [사진 = JTBC] 2026.11.03 wcn05002@newspim.com

협회는 경기장 안팎은 물론 SNS를 포함한 모든 공간에서 발생하는 차별 행위에 반대한다며 이번 사안에 엄정하게 대응하겠다는 입장을 전했다.

사건은 지난 1일 태국 파타야 농프루 스타디움에서 열린 2026-2027시즌 태국 프로축구 2부리그 9라운드 경기 직후 발생했다.

박 감독이 이끄는 깐짜나부리 파워FC는 파타야 유나이티드와 2-2로 비겼다. 경기 종료 후 라커룸으로 이동하던 박 감독은 상대 팀 관중으로 추정되는 남성으로부터 인종차별적 조롱을 들었다.

해당 관중은 박 감독을 향해 욕설과 함께 한국인을 비하하는 표현인 '김치맨'을 반복해서 외쳤다. 박 감독은 처음에는 손가락을 입에 대며 조용히 하라는 제스처를 취했지만, 조롱이 계속되자 격분해 해당 관중에게 내려오라고 소리치며 강하게 항의했다.

다행히 양 팀 관계자와 경기 운영진이 박 감독을 제지하면서 물리적인 충돌로 이어지지는 않았다. 해당 관중은 깐짜나부리 소속 선수에게도 모욕적인 발언을 한 것으로 전해졌다.

깐짜나부리 구단도 공식 성명을 발표하며 인종차별 행위를 강하게 비판했다. 구단은 "축구는 전 세계 사람들을 하나로 연결하는 스포츠"라며 "우리가 누구이고 어디에서 왔든, 피부색이 무엇이든 모든 사람은 소중하며 동등한 존중을 받을 자격이 있다"라고 강조했다.

태국축구협회 규정에 따르면 경기장 안팎에서 욕설이나 조롱, 모욕 또는 인종과 피부색에 따른 차별 행위를 한 관중에게는 최대 5만 바트(약 200만원)의 벌금이 부과될 수 있다.

wcn05002@newspim.com