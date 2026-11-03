세종교육청, '교육 비전 디자인 공모' 20명 시상

AI 핵심 요약beta
- 세종시교육청은 3일 교육 비전 디자인 공모전 시상식을 열었다
- 초·중·고 학생 등 20명이 교육감 상장을 받았다
- 수상작은 교육청 홍보물과 SNS 콘텐츠로 활용된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시교육청이 학생들의 시각으로 교육 비전을 표현한 디자인을 홍보 콘텐츠로 활용한다.
3일 시교육청에 따르면 전날 '세종 교육 비전 디자인 공모전' 시상식을 열고 수상자 20명에게 교육감 상장을 수여했다.
이번 공모전은 세종교육 비전의 의미와 가치를 어린이와 청소년의 시각으로 표현하고 교육에 대한 공감대를 넓히기 위해 마련됐다.
공모전은 지난 9월 11일부터 10월 7일까지 관내 초·중·고등학생과 세종시에 거주하는 같은 연령대 어린이·청소년을 대상으로 진행됐다. 참가자들은 비전 문구를 타이포그래피와 멋글씨 등으로 표현한 작품을 출품했다.
심사는 창의성, 적합성, 활용성, 완성도를 기준으로 진행됐으며, 초등 부문과 중·고등 부문에서 각각 최우수상 1명, 우수상 3명, 장려상 6명 등 총 20명이 수상자로 선정됐다.
시교육청은 수상작을 교육청 홍보물과 누리소통망(SNS) 콘텐츠 등에 비영리·공익 목적으로 활용할 계획이다.
이윤홍 부교육감은 "학생들이 세종교육에 관심을 갖고 자신만의 생각과 개성을 작품에 담아냈다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 다양한 분야에 도전하며 자신의 꿈을 키워가길 바란다"고 말했다.
vincent977@newspim.com