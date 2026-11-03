라인게임즈, 창세기전 모바일 신규 캐릭터 '카타리나 메디시스' 추가

AI 핵심 요약beta
- 라인게임즈가 3일 ‘창세기전 모바일’에 신규 캐릭터 카타리나 메디시스를 추가했다.
- 메인스토리 14장과 신규 콘텐츠를 공개하고 베타 픽업 및 복각 이벤트를 진행한다.
- 라인게임즈는 17일까지 성장 지원과 출석부 등 다양한 이벤트를 운영한다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 라인게임즈가 서비스하는 모바일 SRPG '창세기전 모바일'에 신규 캐릭터 '카타리나 메디시스'를 추가했다.
카타리나 메디시스는 비프로스트의 발키리 대장으로 창세전쟁 시대에 활약했던 사라와 스트라이더의 막내다. 게임 내에서 시라노 번스타인과의 악연이 설정돼 있으며 초필살기 '낙화무혼검'을 사용한다. 전용 무기 '에어리얼'을 장착하면 무기 잠재력을 개방할 수 있다.
이번 업데이트와 함께 메인스토리 14장 '드래건 스트라이크'가 공개됐다. 신규 콘텐츠 '에러코드: 에리히 그리마'도 추가되며 얼터너티브 캐릭터 '베타'의 픽업 이벤트가 진행된다. '베타'와 '세타', '헬카이트'는 복각이 이뤄졌다.
라인게임즈는 이달 17일 점검 전까지 다양한 이벤트를 운영한다. 신규 캐릭터 성장 지원 이벤트에서는 카타리나 메디시스 획득 후 성장 미션을 완료하면 'SD 카타리나 프로필', '라즈나이트', '랭크업 및 전직 재료' 등을 보상으로 받을 수 있다.
'월동 준비 출석부 이벤트'에서는 매일 게임 접속 미션을 완수하고 전체 출석을 완료하면 '환영의 사념체', '무기 및 캐릭터 소환권', '재조합 도구', '마장기 티켓', '방어구 재련석 선택 상자' 등을 지급한다.
'기사단 활동 지원 이벤트' 참여 시 '개구리 코인 600개'를 얻을 수 있으며 이는 기사단 상점 내 개구리 상점에서 아이템 구매에 사용 가능하다.
'행운의 돌림판 17 이벤트'는 매일 1회 참여 기회를 제공하며 '전설 룬 선택 상자', '캐릭터 및 장비 소환권', '개조석', '최상급 룬 재료' 등을 획득할 수 있다. 응모 횟수만큼 추가 보상도 제공된다. 게임은 구글 플레이, 애플 앱스토어, 원스토어, PC 구글 플레이 게임즈를 통해 다운로드할 수 있다.
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