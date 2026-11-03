현대차, 고급 정비 서비스 강화…'그랜드 블루핸즈' 17곳으로 확대

AI 핵심 요약beta
- 현대차는 3일 안양시에 인덕원현대서비스를 개소했다
- 현대차는 전국 그랜드 블루핸즈를 17곳으로 확대했다
- 현대차는 2029년까지 거점을 30곳으로 늘릴 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차가 대형·고급 정비 서비스 거점인 '그랜드 블루핸즈'를 확대한다. 현재 전국 17곳인 거점을 2029년까지 30곳으로 늘려 차량 정비 서비스의 접근성과 고객 편의성을 높인다는 계획이다.
현대차는 경기 안양시에 인덕원현대서비스를 새롭게 개소하고 전국 그랜드 블루핸즈 구축을 17개소까지 완료했다고 3일 밝혔다.
그랜드 블루핸즈는 기존 블루핸즈보다 넓은 부지에 최신 정비 시설과 고객 편의 공간을 갖춘 대형 서비스 거점이다. 기존 정비소를 확장하거나 신규 시설을 조성하는 방식으로 운영된다.
현대차와 제네시스의 정비 공간을 하나의 건물에 구분해 배치하는 '일체형'과 브랜드별 전용 건물을 운영하는 '분리형'으로 나뉜다. 이번에 문을 연 인덕원현대서비스는 분리형 거점이다.
현재 그랜드 블루핸즈는 수도권 7곳, 호남권 4곳, 충청권 3곳, 경상권 2곳, 강원권 1곳에 마련됐다.
현대차는 정비 서비스 공백 지역을 중심으로 2029년까지 13곳을 추가 구축할 예정이다.
한편 현대차는 전국 22개 하이테크센터와 1204개 블루핸즈 등 총 1226개의 서비스 거점을 운영하고 있다. 지난 7월에는 수원하이테크센터를 용인시 기흥구로 이전해 고난도 정비 역량도 강화했다.
chanw@newspim.com