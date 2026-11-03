젬백스, '퇴행성 뇌질환 권위자' 이재홍 박사 CMO 영입

AI 핵심 요약beta
- 젬백스앤카엘은 3일 이재홍 박사를 최고醫療책임자로 영입했다
- 이재홍 CMO는 신경퇴행성질환 임상개발과 의료전략을 총괄한다
- 젬백스는 임상 전문성을 강화하고 치료제 적응증을 확대한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 젬백스앤카엘이 신경퇴행성질환 분야의 권위자인 이재홍 박사를 최고의료책임자(CMO)로 영입했다고 3일 밝혔다.
이재홍 신임 CMO는 젬백스 바이오 사업부의 임상 개발 및 운영을 총괄하며 의료·과학 전략을 수립한다. 진행성핵상마비(PSP), 근위축성측삭경화증(ALS) 등 신경퇴행성질환 치료제 개발을 주도할 예정이다.
회사에 따르면 이 CMO는 서울대학교 의과대학을 졸업하고 고려대학교에서 의학박사를 취득했다. 서울아산병원 신경과에서 30여 년간 교수로 재직했으며, 파킨슨·알츠하이머센터 소장을 역임했다. 퇴행성 뇌질환 분야의 임상과 연구를 아우르며 중추적인 역할을 해왔다.
국제 유수 저널을 포함해 총 253편의 학술 논문을 발표했으며, 대한치매학회 이사장과 국가치매연구개발위원회 위원 등을 지내며 치매 및 인지장애 관련 연구와 보건 정책 수립에 기여했다.
젬백스는 이 CMO의 임상 경험과 연구 역량을 바탕으로 국내외 임상시험의 전문성을 강화하고 적응증 확대 전략을 구체화할 방침이다.
이재홍 CMO는 "젬백스는 진행성핵상마비, 알츠하이머병, 근위축성측삭경화증 등 난치성 신경퇴행성질환 분야에서 주목할 만한 연구 성과를 꾸준히 축적해 온 기업"이라며 "임상 개발의 완성도와 속도를 높여 환자들에게 실질적인 치료 옵션을 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com