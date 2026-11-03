'월드 웹툰 어워즈' 본상 수상작 10편…12월 3일 별마당도서관서 대상 발표

AI 핵심 요약beta
- 문체부와 콘진원은 2026 월드 웹툰 어워즈 본상 10편을 발표했다.
- 본상은 전문가 심사와 독자 투표를 합산해 선정했으며 상금 1000만 원을 수여했다.
- 시상식은 3일 열리며 대상과 심사위원상, 특별상을 현장에서 발표했다.
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부(장관 최휘영)는 한국콘텐츠진흥원(원장 김윤지)과 함께 '2026 월드 웹툰 어워즈'의 본상 수상작 10편을 발표했다.
'월드 웹툰 어워즈'는 전 세계 웹툰 산업 종사자들의 자긍심을 고취하고 세계 시장에서 우리나라의 웹툰 종주국으로서의 위상을 강화하기 위한 행사로서 2024년에 시작, 올해 3회째를 맞이했다.
◆전문가 심사와 독자 투표 거쳐 선정한 본상 수상작 10편 발표
올해 본상 수상작으로는 '내가 키운 에스(S)급들' '데뷔 못 하면 죽는 병 걸림' '상남자' '엄마를 만나러 가는 길' '역대급 영지 설계사' '울어 봐, 빌어도 좋고' '작두' '전지적 독자 시점' '킬러 배드로' '화산귀환' 등 총 10개 작품이 선정됐다. 본상 수상작에는 각각 트로피와 상금 1000만 원을 수여한다.
본상 수상작은 예심을 통과한 후보작 20편을 대상으로 전문가 심사(50%)와 온라인 독자 투표(50%) 결과를 합산해 선정했다. 전문가 심사에서는 이현세 작가를 심사위원장으로 창작·산업·학계 등 각 분야 전문가 11명이 참여한 가운데 작품의 완성도와 성과, 확장 가능성 등을 종합적으로 평가했다. 온라인 독자 투표는 9월 17일부터 10월 19일까지 '월드 웹툰 어워즈' 공식 누리집을 통해 진행했다.
◆12월 3일 시상식에서 본상 10편 중 대상과 심사위원상 선정, 현장 발표
'2026 월드 웹툰 어워즈' 시상식은 12월 3일 오후 4시, 스타필드 코엑스몰 별마당도서관에서 열린다. 본상 수상작 10편 중에서 대상과 심사위원상을 선정, 시상식 현장에서 발표할 계획이다. 대상 수상작에는 상장과 추가 상금 500만 원, 심사위원상 수상작에는 상장과 추가 상금 300만 원을 수여한다.
이와 함께 시상식에서는 '인기상'과 '해외 작품상' 등 다양한 특별상도 수여한다. 본상 수상작을 제외한 작품 중 온라인 독자 투표에서 가장 많은 표를 얻은 작품에는 '인기상'을, 해외 작품 중 전문가 심사 점수가 가장 높은 작품에는 '해외 작품상'을 수여한다. 이 밖에도 웹툰의 위상을 높이는 데 기여한 작품과 산업 종사자들을 위한 특별상을 마련했다.
◆12. 2.~6. '월드 웹툰 페스티벌' 연계 개최
아울러 시상식과 연계해 12월 2일부터 6일까지 서울 삼성동 코엑스 비(B)홀과 스타필드 코엑스몰 일대에서 '월드 웹툰 페스티벌'을 개최한다. 이번 행사에서는 국내외 웹툰 작품과 지식재산(IP)을 활용한 특별 기획전시를 비롯해 웹툰 반짝 매장(팝업 스토어), 작가와 팬이 함께하는 프로그램 등 다양한 체험행사 등을 선보인다. 이를 통해, 웹툰 창작자와 산업 종사자들이 성과를 공유하고, 국내외 독자들이 웹툰의 매력을 직접 경험하며 함께 즐기는 축제의 장을 마련할 계획이다.
문체부 최성희 콘텐츠산업정책관은 "올해 본상의 영예를 안은 열 작품과 창작자 여러분께 진심으로 축하를 전한다. '월드 웹툰 어워즈'와 '월드 웹툰 페스티벌'이 창작자와 산업 종사자들의 성취를 함께 기리고, 전 세계 웹툰인과 독자들이 어우러지는 축제의 장이 되기를 기대"한다며 많은 국민이 웹툰의 다채로운 매력을 즐기고, 우리 웹툰이 선사하는 즐거움과 감동을 함께 나누길 바란다"고 밝혔다.
jyyang@newspim.com