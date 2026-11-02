이대호·오승환 등 출전...한일 야구 레전드 매치, 12월 고척돔서 열려

AI 핵심 요약beta
- 한일 야구 전설들이 12월 5일 서울 고척돔에서 맞대결한다
- 한국 개최는 처음이며 양국 스타들이 참가하는 레전드 매치다
- 김인식 감독의 팀 코리아와 팀 재팬이 7이닝 경기를 펼친다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국과 일본 야구를 대표하는 전설들이 서울 고척스카이돔에서 맞대결을 펼친다. '한일 드림 플레이어즈 게임 2026' 사무국은 오는 12월 4일 전야제, 5일 본경기 일정으로 서울 고척스카이돔에서 대회를 개최한다고 2일 발표했다.
올해 3회째를 맞이한 이 대회는 한 시대를 풍미한 양국 야구 스타들이 참가하는 레전드 매치다. 1·2회 대회는 일본 홋카이도 에스콘필드에서 열려 전석 매진을 기록했으며 한국 개최는 이번이 처음이다.
'팀 코리아'는 김인식 감독이 지휘봉을 잡는다. 이대호, 오승환, 박병호, 윤석민 등 대표팀 간판으로 활약했던 전설들이 출전한다. '팀 재팬'은 니시 도시히사 감독을 필두로 오가사와라 미치히로, 이토이 요시오, 와타나베 슌스케, 나카타 쇼 등이 나선다.
본경기에 앞서 12월 4일 오후 6시 30분에는 팬과 함께하는 전야제가 열린다. 한일 선수가 한 팀을 이루는 '번트 빙고', 관중 참여 퀴즈 '고척 골든벨', 거포들의 장타 대결인 '홈런더비' 등이 진행된다.
5일 오후 2시 시작하는 본경기는 7이닝으로 치러지며 SBS와 TVING을 통해 생중계된다. 티켓 예매 일정 및 세부 프로그램은 추후 순차 공개된다.
psoq1337@newspim.com