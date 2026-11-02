원주의료기기산업진흥원 "원주 미용의료기기 글로벌 진출 지원"

AI 핵심 요약beta
- 원주의료기기산업진흥원은 2일 홍콩 전시회 참가를 밝혔다.
- 진흥원은 11일부터 13일까지 강원공동관에서 미용기기를 홍보한다.
- 원주 미용의료기기 5개사는 다양한 제품을 전시하고 바이어를 만난다.
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[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = (재)원주의료기기산업진흥원은 오는 11일부터 13일까지 홍콩에서 열리는 코스모프로프 아시아 2026에 참가한다고 2일 밝혔다. 진흥원은 강원공동관을 조성해 미용의료기기를 홍보한다.
홍콩 코스모프로프 아시아는 글로벌 미용 산업 관계자들이 모이는 아시아 최대 B2B 국제 미용 전문 전시회로 올해 약 2900개사가 참여하고 7만80000명 이상이 방문할 것으로 예상된다.
홍콩은 태평양과 아시아 지역으로의 진출을 위해 중요한 비즈니스 거점으로 자리 잡고 있으며 팬데믹 이후 홈케어 미용시장이 성장하며 한국이 주요 미용기기 수입국 중 하나로 부각되고 있다.
이번 강원공동관에는 원주에 본사를 두고 있는 미용의료기기 5개사가 참가하여 전문가용 및 홈케어 뷰티 디바이스, 스킨케어 제품, 리프팅 실 등 다양한 제품을 전시할 예정이다. 특히 PDRN과 엑소좀이 포함된 제품도 선보일 계획이다.
참가 기업으로는 뉴퐁(초음파 미용기기), 대양의료기(미용기기 및 화장품), 메딕콘(초음파 미용기기), 엠큐어(자동바늘주입기), 현대메디텍(의료용 봉합사 및 화장품) 등이다.
진흥원은 참가사에 대한 현지 바이어 정보를 수집하고 제공하며 보다 체계적인 비즈니스 체계를 구축하기 위해 바이어 데이터와 전시회 비즈니스 매칭 프로그램을 활용하여 공동관 방문을 유도하고 있다.
이번 공동관 운영을 통해 강원 미용의료기기 기업이 글로벌 시장의 제품 및 기술 동향을 살피고 해외 유통 관계자와의 접점을 확대하는 기회가 될 전망이다.
김영성 원장은 "홍콩은 다양한 글로벌 뷰티 브랜드와 유통 관계자가 모이는 핵심 시장이다"라며 "강원공동관 운영을 통해 참가기업들이 새로운 바이어를 발굴하고 해외시장 진출 기회를 확대할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com