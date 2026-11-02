담양군 '창평 예비군훈련장 이전 사업' 재정 압박…1222억원 부족

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시 담양군이 2일 창평 예비군훈련장 이전 설명회를 열었다
- 창평 예비군훈련장 이전 사업비는 2092억원, 예상 수입은 870억원으로 추산됐다
- 담양군은 주민 의견을 반영해 국방부와 현실적인 추진 방안을 검토할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[담양=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시 담양군이 추진하는 창평 예비군훈련장 이전 사업에 약 2000억원의 예산이 필요한 것으로 나타났다.
전남광주통합특별시는 최근 창흥학당에서 '창평 예비군훈련장 이전 사업 타당성 주민설명회'를 열고 용역 결과를 공유했다.
전체 사업비는 약 2092억원으로 추산됐으며 훈련장 부지 개발에 따른 예상 수입은 약 870억원으로 분석됐다.
수입 만으로는 약 1222억원의 사업비를 회수하기 어려운 구조로 군 단독 추진 방식은 재정 부담이 크다는 분석이다.
장기간 사업 추진에 따른 주민 불편과 소음 저감 대책 등 주요 현안도 논의됐다.
군은 이번 설명회에서 수렴한 주민 의견과 용역 결과를 바탕으로 국방부 등 관계기관과 협의해 향후 사업 추진 방향을 신중하게 검토할 계획이다.
군 관계자는 "사업의 타당성과 재정 부담을 주민들께 정확하게 설명하는 것이 중요하다"며 "이번 설명회에서 나온 의견을 바탕으로 국방부 등 관계 기관과 현실적인 추진 방안을 검토하겠다"라고 말했다.
bless4ya@newspim.com