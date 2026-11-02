충북도의회 44일 정례회 돌입…첫 행정사무감사·내년 예산 심의

AI 핵심 요약beta
- 충북도의회가 2일 13대 의회 첫 행정사무감사와 예산안 심의에 들어갔다
- 도의회는 2일부터 12월 15일까지 44일간 정례회를 진행한다
- 행정감사와 2027년도 예산안 등 26건 안건을 심사·의결한다
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북도의회가 13대 의회 출범 이후 첫 행정사무감사와 2027년도 예산안 심의에 들어갔다.
도정과 교육행정 전반을 점검하고 내년도 충북 살림 규모와 사업의 타당성을 따져보는 본격적인 의정활동이 시작됐다.
충북도의회는 2일 제439회 정례회 제1차 본회의를 열고 오는 12월 15일까지 44일간의 회기를 시작했다.
이번 정례회에서는 조례안 8건과 예산안 4건, 동의안 5건, 기타 안건 9건 등 모두 26건의 의안을 심사·의결한다.
특히 행정사무감사를 통해 도정과 교육행정의 문제점을 살피고 2027년도 당초예산안 심의에서 사업별 필요성과 재정 운용의 적정성을 검토할 예정이다.
이상식 의장은 개회사에서 "이번 정례회는 13대 의회 첫 행정사무감사와 내년도 예산안 심의가 이뤄지는 중요한 회기"라며 "상임위원회가 전문성과 책임감을 갖고 정책을 깊이 살피고, 문제점 지적을 넘어 명확한 방향을 제시해 달라"고 말했다.
이날 본회의에서는 충북도의 2026년도 제4회 추가경정예산안과 충북도교육청의 제3회 교육비특별회계 추가경정예산안에 대한 제안 설명이 진행됐다.
최충진 의원은 대집행기관 질문을 통해 진천군 백곡면 구수리 채석단지 지정과 관련한 주민 의견수렴 절차와 사업 추진의 적정성, 향후 조치 계획 등을 따져 물었다.
8명의 의원은 5분 자유발언을 통해 지역 현안과 정책 개선 과제를 제시했다.
이숙애 의원은 세대가 함께하는 문화공간 조성을, 양순경 의원은 산촌 소멸 대응을 위한 주민소득 확대 방안을 제안했다.
권오규 의원은 제천 산업단지의 안전 강화를, 김성우 의원은 이상설 선생의 서훈 격상 필요성을 강조했다.
오창근 의원은 충북대표도서관의 라키비움 조성을, 곽상선 의원은 봉학골 지방정원의 관광 명소화를 제안했다.
허철 의원은 독거노인과 취약계층의 겨울철 보호대책을, 하정애 의원은 반도체 수출시장 다변화와 청주국제공항 항공물류 경쟁력 강화를 촉구했다.
제439회 정례회 제2차 본회의는 오는 26일 오후 2시에 열린다.
baek3413@newspim.com