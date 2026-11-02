박원종 시의원 "특별시 전체가 교실"…장소기반학습 도입 제안

AI 핵심 요약beta
- 박원종 의원은 2일 전남광주통합특별시 전역을 교육 현장으로 활용하자고 제안했다
- 학생들이 지역 자연·산업·역사를 체험하는 장소기반학습 도입을 촉구했다
- 교육협력체계와 통합교육지도·플랫폼 구축 등 실행 과제를 제시했다
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[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 전역을 교육 현장으로 활용해 학생들이 지역의 자연과 산업·역사를 직접 체험하며 배우는 교육 모델이 제안됐다.
전남광주특별시의회 박원종 의원(에너지산업산림위원회)은 2일 열린 제5회 제2차 정례회 제1차 본회의 5분 발언에서 장소기반학습 도입을 촉구했다고 밝혔다.
박 의원은 전남과 광주가 40여 년 만에 다시 하나의 특별시로 통합된 만큼 학생들의 배움도 행정구역을 넘어 확장돼야 한다고 강조했다. 광주 학생은 전남의 자연을 체험하고 전남 학생은 광주의 문화와 역사를 배우는 과정에서 실질적인 통합이 이뤄질 수 있다는 취지다.
장소기반학습은 지역의 자연과 역사·산업·인적 자원을 학교 교육과정과 연계하는 방식이다. 갯벌과 숲에서 기후위기를 배우고 에너지 산업 현장에서 관련 지식을 익히며 연구기관에서 미래기술을 경험하는 등 지역 자체를 살아 있는 교육자원으로 활용하는 것이다.
박 의원은 에너지·인공지능·우주 등 첨단산업 연구시설부터 농수산업과 조선·화학·철강 산업 현장까지 특별시 곳곳에 다양한 교육자원이 있다고 설명했다. 민주주의와 문화예술의 역사 및 산과 강·바다·섬의 생태환경도 교과서만으로 전달하기 어려운 배움의 공간으로 꼽았다.
이를 위한 세 가지 실행 과제도 제시했다. 특별시와 교육청·산하기관이 참여하는 상시 교육협력체계를 구축하고 공공시설을 전문인력과 교육프로그램을 갖춘 학습공간으로 개방해야 한다고 제안했다.
아울러 지역별 교육자원을 연계한 '전남광주 미래시민 장소기반 교육과정'을 마련하고 학교가 관련 시설과 프로그램을 쉽게 찾을 수 있도록 통합교육지도와 플랫폼도 구축해야 한다고 강조했다.
박 의원은 "행정구역을 합치는 것만으로 통합이 완성되지는 않는다"며 "아이들이 서로의 지역과 삶을 이해하고 특별시 전체를 자신의 고향으로 받아들일 때 통합은 다음 세대로 이어질 수 있다"고 말했다.
이어 "통합으로 넓어진 특별시만큼 아이들의 배움의 세계도 넓어져야 한다"며 "아이들이 먼저 하나의 특별시를 만나게 하자"고 당부했다.
ej7648@newspim.com