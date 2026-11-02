신용한 지사 "충북 미래 바꿀 대형사업 발굴"…국비 확보 총력전 주문

AI 핵심 요약beta
- 신용한 충북지사는 2일 내년도 국비 확보 총력전을 주문했다
- 신 지사는 중부고속도로 확장 등 대형 국책사업 발굴을 강조했다
- 수사 보도와 관련해 도정 차질 없이 업무 집중을 당부했다
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 신용한 충북지사는 2일 내년도 국비 확보와 미래 성장동력 발굴을 위해 정부 설득과 대형 국책사업 기획에 총력전을 주문했다.
자신을 둘러싼 수사 관련 보도에 대해서는 도정 운영에 차질이 없을 것이라며 공직사회에 동요 없는 업무 수행을 당부했다.
2일 충북도에 따르면 신 지사는 이날 도청 문화홀에서 열린 11월 직원조회에서 "우리가 발로 뛰고 노력하는 만큼 도민이 행복해진다"며 "확보한 예산은 도민에게 더 큰 부가가치를 만들어내는 기폭제가 될 수 있다"고 말했다.
중부고속도로 확장 등 지역 현안에 대해서는 충북뿐 아니라 경기와 중부권 전체의 교통 불편을 해소하는 사업이라는 점을 강조하며 정부와 관계기관을 지속적으로 설득해야 한다고 밝혔다.
국비 확보와 함께 충북이 주도적으로 기획하는 대형사업 발굴도 주문했다.
신 지사는 "방사광가속기처럼 충북의 미래를 바꿀 수 있는 사업을 발굴하고 지역 사업을 국책사업으로 발전시킬 아이디어를 만들어야 한다"고 강조했다.
공공기관 2차 이전과 관련해서는 한국공항공사, 국민체육진흥공단, 한국원자력의학원, 한국지역난방공사 등을 거론하며 지역 산업과 연계해 고용 창출과 정주 여건 개선에 기여할 기관 유치 전략을 마련하라고 지시했다.
신 지사는 최근 자신과 관련한 수사 보도에 대해 "도정에 조금도 차질이 없도록 하겠다"며 "공직자들은 흔들림 없이 업무에 집중해 달라"고 했다.
이어 "관련 사안은 스스로 대처해 나가겠다"며 "도정에 임하면서 흐트러지지 않도록 노력해 왔고 앞으로도 마찬가지"라고 강조했다.
baek3413@newspim.com