서영배 전남광주특별시의원 "광양항 살려야 특별시 산다"

AI 핵심 요약beta
- 서영배 의원이 2일 광양항 물동량 회복 전략 마련을 촉구했다.
- 전남·광주 기업 화물 33%가 타 항만을 이용해 개선이 필요하다고 지적했다.
- 항로 확대와 공동운송 지원 등으로 광양항을 성장거점화해야 한다고 강조했다.
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[광양·광주·무안=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시의회 서영배 의원이 광양항의 물동량 회복과 지역 기업의 이용 확대를 통해 항만을 특별시의 핵심 성장거점으로 육성해야 한다고 강조했다.
서영배 시의원(더불어민주당·광양3)은 2일 제5회 제2차 정례회 제1차 본회의 5분 자유발언에서 광양항 경쟁력 강화와 실질적인 물동량 확보를 위한 전략 마련을 촉구했다고 밝혔다.
광양항 컨테이너 물동량은 2022년과 2023년 약 186만 TEU에서 2025년 약 206만 TEU로 늘었지만 2018년 기록한 약 241만 TEU에는 못 미친다. 2024년 전남·광주 기업의 수출입 컨테이너 화물 가운데 약 33%인 22만 TEU가 부산항 등 다른 항만을 이용한 것으로 추정됐다.
서 의원은 기업별 화물 수요와 광양항 이용 애로사항을 파악해 지역 산업의 물류 수요를 실제 물동량으로 연결해야 한다고 제안했다. 항로 개설·증편 협의와 중소기업 공동운송 지원을 확대하고 기존 인센티브의 실효성도 점검해야 한다고 강조했다.
항만시설과 배후도로·철도 등 물류 기반 개선도 주문했다. 자동화부두 조성과 항로 수심 확보를 선사 유치 및 화물 확보와 연계하고 북극항로 역시 지역 산업의 물동량과 운송비용을 고려해 실질적인 활용 방안을 마련해야 한다는 설명이다.
서 의원은 "광양항의 발전은 광양만의 문제가 아니다. 전남광주통합특별시의 산업 경쟁력과 일자리 그리고 지역경제의 미래가 걸린 문제"라며 "통합특별시가 출범한 지금 광양항을 지역의 항만에서 특별시 전체의 성장 거점으로 발전시킬 전략을 마련해야 한다"고 말했다.
이어 특별시 투자유치·산업·항만 부서와 여수광양항만공사가 공동 실행계획을 수립하고 해양수산부 등 관계기관과 협의해 우선사업을 추진해야 한다고 밝혔다.
지역 기업의 광양항 이용 실적과 신규 물동량 및 항로 확대 여부를 매년 점검하는 성과관리 체계도 마련할 것을 촉구했다.
chadol999@newspim.com