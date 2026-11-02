고흥군, 전통시장·골목축제에 5000여 명 발길

AI 핵심 요약beta
- 고흥군은 30~31일 전통시장·골목상권 연계 축제를 개최했다.
- 두 축제에 공연·먹거리·플리마켓 등이 마련돼 방문객 5000여 명을 모았다.
- 군은 구매 혜택과 배달료 지원으로 전통시장과 주변 상권 소비를 촉진했다.
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[고흥=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 고흥군이 전통시장과 골목상권을 연계한 축제로 방문객 5000여 명을 모으며 지역상권에 활력을 더했다.
고흥군은 지난 10월 30~31일 고흥전통시장과 남계골목형상점가 및 고흥브루어리 일원에서 '2026년 고흥우주인 골목축제'와 '제12회 고흥전통시장 어울림한마당'을 공동 개최했다고 2일 밝혔다.
전통시장 어울림한마당에서는 지역예술단체와 초청가수 공연을 비롯해 장터유랑단 특별공연과 숯불 생선구이 등 먹거리 나눔 행사가 열렸다. 골목축제에서는 먹거리·플리마켓 부스 32개소가 운영됐으며 전통 낙화놀이와 버스킹 공연이 이어졌다.
30일에는 고흥동초등학교에서 드론 1500대를 활용한 공연이 펼쳐졌으며 31일에는 우주합창단이 무대에 올랐다. 축제 기간 참여 점포에서 3만 원 이상 구매한 고객에게 경품권과 수제맥주 할인쿠폰을 제공했으며 공공배달앱 '먹깨비'를 통한 축제장 음식 주문에는 배달료를 지원했다.
군은 먹거리와 공연 및 구매 연계 행사가 전통시장과 주변 점포 이용을 유도하고 지역 소비를 촉진한 것으로 평가했다. 고흥우주인 골목축제는 오는 11월 13~14일 청소년 주제 프로그램을 끝으로 올해 일정을 마무리할 예정이다.
공영민 군수는 "앞으로도 전통시장과 골목상권을 연계한 행사를 마련해 지역주민에게 즐거움을 드리고 상권에 활력을 더하겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com