과천지식정보타운 마지막 신규 행복주택 청약 접수

AI 핵심 요약beta
- LH 경기남부본부가 2일 과천 S12블록 행복주택 청약 접수를 시작했다
- 과천지식정보타운 마지막 신규 행복주택으로 1424세대 규모다
- 청약은 10일부터 12일까지 진행되며 입주는 2027년 7월 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = LH 경기남부지역본부가 과천지식정보타운 공공주택지구 내 마지막 신규 행복주택 단지의 청약 접수를 시작한다.
LH 경기남부지역본부는 오는 10일부터 12일까지 과천지식정보타운 S12블록 행복주택 청약 접수를 진행한다고 2일 밝혔다.
경기도 과천시 갈현동 일원에 위치한 S12블록은 총 1424세대 규모의 대단지로 LH가 과천지식정보타운 내에서 공급하는 마지막 신규 행복주택이다.
전용면적은 16~36㎡ 등 다양한 평형으로 구성됐으며 임대조건은 주변 시세의 60~80% 수준이다.
임대보증금은 약 5800만~1억 5100만 원, 월 임대료는 약 23만~60만 원 수준이다.
전환보증금 제도를 활용하면 월 임대료 부담을 더욱 낮출 수 있다.
입주 자격은 모집공고일 기준 무주택세대구성원으로 대학생, 청년, 신혼부부·한부모가족, 고령자, 주거급여수급자 등이 대상이며, 관련 법령의 소득 및 자산 요건을 충족해야 한다.
주요 공급 일정은 ▲청약 접수(11월 10일~12일) ▲당첨자 발표(2027년 3월 24일) ▲계약 체결(2027년 4월 6일~8일) 순으로 진행되며 입주는 2027년 7월 예정이다.
자세한 내용은 LH청약플러스 및 마이홈포털에 게시된 모집공고문이나 전화상담을 통해 확인할 수 있다.
ssamdory75@newspim.com