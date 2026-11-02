산은 인프라자산운용 전주사무소 개소…전북 금융 생태계 확장

AI 핵심 요약beta
- 산은인프라자산운용은 2일 전주사무소를 개소했다
- 전주사무소는 대체투자와 대형 인프라 금융을 맡는다
- 전북 금융기관은 41곳으로 늘고 미래산업 지원도 확대했다
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전북 금융기관 41곳으로 확대…JIFC 건립·제3금융중심지 지정 추진 탄력
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 산은인프라자산운용은 전주사무소를 개소하고 대체투자와 대형 인프라 프로젝트 금융 역량을 바탕으로 전북 금융 생태계 확장에 나섰다고 2일 밝혔다.
이날 개소식에는 이원택 전북지사와 김성주 국민연금공단 이사장, 박상진 한국산업은행 회장, 이준성 산은인프라자산운용 대표이사 등이 참석했다.
이번 전주사무소 개소는 민간 금융기관의 추가 유치를 넘어 대체투자와 대형 인프라 프로젝트 금융(PF)을 담당할 전문 거점을 확보했다는 점에서 의미가 있다.
전주사무소는 국민연금공단과 현장 중심의 소통을 강화하고 투자 협력 기반을 마련할 계획이다. 산은인프라자산운용이 축적한 PF 역량과 노하우를 활용해 지역 금융 경쟁력도 높인다는 구상이다.
특히 인프라 투자 분야의 전문성을 바탕으로 전북도가 중점 추진하는 인공지능(AI), 반도체, 미래 에너지 등 첨단산업 기반시설 확충에도 기여할 것으로 기대된다.
이번 개소로 전북에 둥지를 튼 금융기관은 총 41곳으로 늘었다. 국민연금공단 기금운용본부를 중심으로 민간 운용사와 수탁은행, 사무관리사, 인프라 전문 운용사 등이 잇따라 합류하면서 지역 금융 생태계의 기반이 확대되고 있다.
도는 산은인프라자산운용의 PF 역량과 정책금융 노하우가 지역 미래산업 성장으로 이어지도록 지원할 방침이다. 금융기관 집적 성과를 토대로 전북국제금융센터(JIFC) 건립과 공공기관 추가 이전, 제3금융중심지 지정 등 핵심 과제 추진에도 속도를 낼 계획이다.
lbs0964@newspim.com