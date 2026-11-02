천호성 전북교육감 "내년 예산·조직개편 앞두고 학교현장 지원 강화"

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- 천호성 전북교육감은 2일 불필요한 사업을 줄여 학교 지원에 집중하겠다고 밝혔다.
- 천 교육감은 2027년도 예산에서 유사·중복 사업을 정비하고 교육 현장에 집중하라고 당부했다.
- 내년 3월 조직개편에서 기관별 역할을 명확히 하고 학교 중심 행정을 강화하겠다고 했다.
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본청 정책 총괄·교육지원청 현장 지원·직속기관 전문성 강화 추진
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 천호성 전북교육감은 내년도 예산 편성과 조직개편을 앞두고 불필요한 사업을 줄여 학교 현장 지원에 행정 역량을 집중하겠다는 방침을 2일 밝혔다.
천 교육감은 이날 창조나래 시청각실에서 열린 11월 직원조회에서 행정사무감사와 내년도 본예산 편성, 올해 사업 마무리 등으로 바쁜 직원들을 격려하며 현장 중심 행정으로의 전환을 강조했다.
천 교육감은 "교육 현장에서 확인한 학생들의 성장과 학교의 변화 뒤에는 보이지 않는 곳에서 묵묵히 일해 온 직원들의 노력이 있었다"며 감사의 뜻을 전했다.
이어 2027년도 예산 편성과 관련해 선택과 집중을 강조하며 학생과 교직원의 역량 강화, 교육공동체 회복, 학교 현장에 실질적으로 도움이 되는 사업에 예산을 집중해야 한다고 당부했다. 특히 기존 사업을 관행적으로 유지하기보다 필요성과 효과를 면밀히 검토하고 유사·중복 사업은 과감히 정비할 것을 주문했다.
내년 3월 예정된 조직개편의 핵심 방향으로는 현장 지원 강화를 제시했다. 본청은 도 단위 정책 수립과 총괄 기능을 맡고 교육지원청은 학교 직접 지원을, 직속기관은 전문 기능을 강화하는 등 기관별 역할을 명확히 해야 한다는 설명이다.
천 교육감은 "본청에서 사업을 줄이지 않고 새로운 일을 계속 만들어 내면 그 부담은 결국 학교 현장으로 내려간다"며 "새로운 사업을 시작한다면 무엇을 줄이고 그만둘지도 함께 고민해야 한다"고 말했다.
또한 지역화·다양화·특성화 교육이 학교에 뿌리내리려면 학교가 교육공동체의 뜻을 모아 지역 특성과 학생들의 다양한 요구를 반영한 교육과정을 자율적으로 만들어야 한다고 강조했다. 이를 위해 본청이 사업을 결정해 학교에 전달하는 기존 방식에서 벗어나 학교가 필요한 사업을 선택하고 책임 있게 실행할 수 있도록 지원하는 행정체계로 바꿔야 한다고 밝혔다.
천 교육감은 "현장을 위해 꼭 필요한 변화라면 주저하지 말고 적극적으로 제안하고 추진해 달라"며 "법과 원칙 안에서 현장을 위해 내린 판단이라면 그에 따른 책임은 교육감인 제가 지겠다"고 말했다. 이어 "정책과 예산, 모든 사업의 중심에는 사람이 있다"며 "현장의 이야기를 충분히 듣고 불필요한 일은 덜어내 학생과 교직원, 학부모 모두에게 실질적인 도움이 되는 행정을 펼쳐 달라"고 당부했다.
lbs0964@newspim.com