익산시, 솜리마을서 금괴 찾기 축제 개최…금 12돈 경품

AI 핵심 요약beta
- 익산시는 2일 원도심 활성화를 위한 보물찾기 축제를 연다고 밝혔다
- 익산시는 7~8일 AR 보물찾기와 근대역사 체험행사를 운영한다
- 축제는 금 12돈 경품과 전통시장 연계 프로그램으로 상권을 돕는다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
근대 골목투어·보석공예·거리공연 풍성…전통시장 연계 상권 활성화 추진
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 근대역사와 보석도시의 특색을 결합한 참여형 축제를 열어 원도심 관광 활성화와 지역 상권에 활력을 불어넣는다고 2일 밝혔다.
시는 익산시문화도시지원센터와 함께 오는 7~8일 인화동 솜리마을과 중앙동 익산근대역사관 일원에서 '제4회 보물찾기 축제-금괴를 찾아라!'를 개최한다.
올해 4회째를 맞는 이번 축제는 스마트폰 증강현실(AR) 기술을 활용해 익산의 보석과 근대역사를 체험하는 행사다. 지난해에는 이틀간 7000여명이 방문했다.
핵심 프로그램인 AR 보물찾기는 스마트폰 지도를 따라 골목 곳곳에 숨겨진 금괴카드를 찾고 이를 늘리는 임무를 수행한 뒤 경품 추첨에 참여하는 방식으로 진행된다.
행사는 7일과 8일 오전 11시와 오후 3시 하루 두 차례씩 총 4회 운영된다. 매회 1등 2명에게 금 1돈씩, 2등 2명에게 금 0.5돈씩 지급해 총 16명에게 금 12돈을 경품으로 제공한다.
사전예약은 오는 6일까지 축제 누리집에서 가능하며 참가비는 1인 5000원이다. 사전예약자에게는 행사장에서 사용할 수 있는 3000원 할인 쿠폰이 제공된다. 현장 접수는 익산시민 5000원, 타지역 방문객 7000원이다.
축제 기간에는 1920년대 의상을 체험하는 '솜리부티크', 마을해설사와 함께하는 '솜리마을 투어', 근대역사 거점을 둘러보는 '솜리 스탬프투어' 등도 운영된다.
은반지와 원석 팔찌, 보석 키링 만들기 등 보석공예 체험을 비롯해 솜리문화금고 퍼즐대회, 익산근대역사관 볼풀 보물찾기, 어린이 놀이마당 등 가족 단위 프로그램도 마련된다.
마칭밴드 거리 퍼레이드와 연극, 인형극, 마임 공연도 펼쳐진다. 7일에는 청년밴드 '노야'의 개막공연이 열리고 8일에는 '룩스필하모닉오케스트라'가 폐막공연을 진행한다. 지역 예술인 21명이 참여하는 '작은그림 아트페어'는 13일까지 솜리문화의 숲에서 이어진다.
특히 올해는 축제 방문객을 지역 상권으로 유도하기 위한 연계 행사도 확대했다. 시는 구시장·남부시장 상인회, 익산원예농협 하나로마트와 업무협약을 맺고 상인들과 함께 행사를 준비했다.
두 전통시장 상인회가 운영하는 '상생 먹거리존'과 소상공인 참여형 '이리오숍 플리마켓'을 마련하고 축제장과 인근 상가 이용 영수증으로 응모하는 '럭키왕 이벤트'도 진행한다.
자세한 사항은 익산시문화도시지원센터(070-4909-1196)로 문의하면 된다.
lbs0964@newspim.com