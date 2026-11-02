익산시, 지역 우수기업 5곳 현장 탐방…청년취업 연계

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 2일 원광대와 지역기업 현장 탐방을 통한 취업 지원에 나섰다
- 원광대 학생·교수 80여명이 5일부터 우수기업 5곳을 방문한다
- 참여자들은 기업 현장과 직무·채용 정보를 확인하고 취업 역량을 높인다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
5~18일 기업별 생산시설·근무환경 체험…직무 및 채용정보 제공
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 지역 청년들의 기업 이해도를 높이고 지역 내 취업 기회를 확대하기 위해 대학과 기업을 연계한 현장 중심 취업 지원에 나선다고 2일 밝혔다.
시는 원광대학교 대학일자리플러스센터와 함께 오는 5일부터 18일까지 '지역 우수기업 탐방 프로그램'을 운영한다.
이번 프로그램은 지난 9월 21일 원광대학교 부총장 및 교수진 등과 진행한 일자리 맞춤형 인력연계 방안 간담회의 후속 조치로 마련됐다.
당시 논의된 지역기업에 대한 학생들의 이해도 향상과 대학·기업 간 교류 확대 방안을 현장 탐방으로 구체화했다.
탐방에는 원광대학교 재학생과 학과별 교수진 등 80여명이 참여하며 반도체, 식품, 주얼리 등 다양한 산업 분야의 지역 우수기업 5곳을 방문한다.
일정은 5일 동우화인켐과 신젠타코리아를 시작으로 12일 풀무원과 삼각에프엠씨, 18일 스태리그룹 순으로 진행된다.
참여 학생들은 기업별 주요 사업과 생산시설, 근무환경을 살펴보고 주요 직무와 채용 절차, 인재상 등에 대한 설명을 듣는다. 기업 관계자와의 질의응답을 통해 취업 준비에 필요한 역량과 현장 실무에 대한 정보도 얻을 예정이다.
시는 이번 프로그램이 청년들에게 지역기업의 성장 가능성과 다양한 취업 기회를 알리고 지역기업에 대한 관심을 높이는 계기가 될 것으로 기대하고 있다. 참여 기업에도 지역 인재와 직접 교류할 기회가 될 전망이다.
시는 탐방 결과를 바탕으로 대학과 기업의 의견을 수렴하고 지역기업의 인력 수요에 맞춘 취업 지원과 인재 연계 방안도 지속적으로 마련할 계획이다.
lbs0964@newspim.com