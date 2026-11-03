한양증권도 해킹 사고…이름·전화번호 등 고객 정보 유출

AI 핵심 요약beta
- 한양증권은 29일 외부 무단 접근으로 고객정보 유출을 확인했다.
- 고객·임직원 정보 31건에 이름·주민번호 등이 포함됐다.
- 한양증권은 접근을 차단하고 보안 패치와 피해 조사를 진행했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
사고 인지 후 접근 차단·보안 강화
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 한양증권에서 해킹 사고가 발생해 일부 고객의 개인정보가 외부로 유출됐다. 유출된 정보에는 고객 이름과 전화번호 등이 포함됐으며, 한양증권은 즉각 사고 경위를 조사하는 한편 추가 피해 방지에 나섰다.
3일 금융투자업계에 따르면 한양증권은 지난달 29일 외부의 무단 접근으로 고객 개인정보 일부가 유출된 정황을 확인했다.
한양증권은 고객정보 15건과 임직원 관련 정보 2건, 일반 개인정보 14건이 유출된 것으로 확인됐다. 유출 항목에는 이름과 주민등록번호, 전화번호, 주소, 계좌번호, 이메일 주소 등이 포함됐다. 다만 해당 정보가 실제로 외부에서 악용됐는지는 아직 확인되지 않았다.
한양증권은 사고 인지 직후 외부 접근을 차단하고 손상된 공급사와 함께 긴급 보안 패치를 진행했다. 현재는 관련 시스템을 점검하며 추가 피해 여부를 확인하고 있다.
정확한 해킹 경로와 유출 범위를 확인하기 위한 조사도 이어지고 있다. 한양증권 관계자는 "관계기관 신고는 지난주에 마쳤으며, 한편 유출 대상 고객에게는 개별적으로 안내할 예정"이라고 밝혔다.
이어 "이번 사안을 엄중하게 인식하고 있다. 고객 여러분께 심려 끼쳐드려 진심으로 사과드린다. 향후 보안 관리체계를 더 철저히 점검하고 재발 방지에 만전을 기할 것"이라고 말했다.
한편 최근 금융권에서는 해킹에 따른 개인정보 유출 사고가 잇따르고 있다. 지난달 28일 대신증권은 외부 해킹으로 고객 3만8490명의 이름과 이메일 주소, 암호화된 계좌번호 등 개인정보 8개 항목이 유출됐다고 밝혔다.
같은 날 미래에셋자산운용도 일부 업무용 웹 시스템에서 외부의 비정상적인 접근에 따른 정보 유출 사실을 확인했다.
plum@newspim.com