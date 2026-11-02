李대통령 "한글로 표현하니 격이 떨어진다?…껍데기만 좇는 눈"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 2일 거친 표현 논란에 한글 표현도 격이 있다고 반박했다
- 이 대통령은 무학대사와 이성계의 고담준론을 인용해 야권 비판을 맞받았다
- 말의 품격은 한자가 아닌 그 안에 담긴 통찰에서 나온다고 강조했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 2일 소셜미디어를 통해 거친 표현을 썼다는 일부 지적에 "똑같은 말을 한글로 표현하니 격이 떨어진다고 한다"며 반박했다.
이 대통령은 이날 오전 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 무학대사와 조선의 태조 이성계 사이의 고담준론 '돈안지유돈 불안지유불(豚眼只有豚 佛眼只有佛)'을 인용하며 이같이 말했다. '돼지 눈에는 돼지만 보이고 부처 눈에는 부처만 보인다'는 한자 성어다.
야권을 비롯한 일각에서는 이 대통령의 해외 순방이 너무 잦다고 지적했다. 이에 이 대통령은 지난달 31일 엑스에 '대통령의 해외 순방은 단순 관광이 아니라 외교 활동'이라는 취지로 올린 게시글을 공유했다. 그러면서 "부처 눈에는 부처만 보이고 돼지 눈에는 돼지만 보인다고 사람은 아는 만큼만 보이는 법이니 이해해 달라"고 비판했다.
이 대통령은 무학대사와 이성계의 고담준론을 두고 "심오한 의미가 깃든 선문답이다. 그대로 인용했으면 별말 없었을 것"이라며 "그런데 '부처 눈엔 부처만 보이고 돼지 눈엔 돼지만 보인다'라는 똑같은 말을 한글로 표현하니 격 떨어진다고 한다"고 지적했다.
그러면서 "마이동풍(馬耳東風), 조족지혈(鳥足之血), 우이독경(牛耳讀經)은 어떤가. 소 닭 말을 언급했으니 이것도 한글로 표현하면 격 떨어지는 것일까"라고 반문했다.
이 대통령은 "완전히 같은 말인데도 한문을 둘러야만 권위가 생긴다고 믿는 기묘한 분별심"이라며 "말의 품격은 그릇이 된 글자가 아니라 그 안에 담긴 통찰의 깊이에서 나온다. 껍데기만 좇는 눈에는 껍데기만 보일 뿐"이라고 다시 한 번 강하게 비판했다.
pcjay@newspim.com