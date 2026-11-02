부산항만공사, 분산에너지 특화지역 지정 전략 착수…친환경 항만 체계 구축

AI 핵심 요약beta
- 부산항만공사는 2일 부산항 분산에너지 특화지역 용역에 착수했다.
- 공사는 항만 재생에너지 생산과 소비를 연계한 체계를 구축할 계획이다.
- 용역을 통해 태양광·풍력 확대와 에너지 운영 모델을 마련할 방침이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
재생에너지 확대·지산지소형 체계 구축
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 부산항만공사(BPA)가 부산항의 에너지 자립 기반 강화와 친환경 항만 체계 구축에 나선다.
공사는 '부산항 분산에너지 특화지역 지정 전략 수립' 용역에 착수한다고 2일 밝혔다.
지역 에너지 생산 및 소비 활성화를 위해 지정하는 분산에너지 특화지역은 분산에너지 사업자가 생산한 전력을 수요자에게 직접 판매할 수 있는 규제 특례가 적용된다.
공사는 특화지역 제도를 활용해 항만에서 생산한 재생에너지를 항만에서 소비하는 지산지소형 에너지 체계를 구축할 계획이다. 항만배후단지의 태양광 발전설비를 확대하고 풍력발전 도입 가능성도 검토한다.
용역에서는 국내외 분산에너지 동향과 사례를 분석하고 부산항의 전력 수요·공급 계획을 수립한다. 항만에 적용할 수 있는 사업모델과 규제 특례를 발굴하는 한편 참여 사업자 발굴과 선정 지원 방안도 마련한다.
공사는 부산시가 추진하는 분산에너지 특화지역 사업과 연계해 부산항에 적합한 에너지 운영 모델을 구체화할 방침이다.
발전설비 설치 여건과 사업 타당성, 전력 수요처 확보 여부 등도 용역 과정에서 검토한다.
news2349@newspim.com