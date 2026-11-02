전주시, 고령운전자 페달 오조작 방지장치 설치 지원

AI 핵심 요약beta
- 전주시는 2일 고령운전자 차량 27대에 안전장치 설치를 지원했다
- 페달 방지장치는 저속·후진 시 급가속을 제한해 사고를 예방한다
- 지원 대상은 전주시 거주 70세 이상 실제 운전자다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시가 고령운전자의 페달 조작 실수로 발생하는 교통사고를 줄이기 위해 안전장치 보급에 나섰다고 2일 밝혔다.
시는 이날 전주월드컵경기장 주차장에서 '페달 오조작 방지장치 설치 지원사업' 대상자로 선정된 27명의 차량에 장치 설치를 지원했다.
이번 사업은 전북특별자치도 자치경찰위원회가 고령운전자의 페달 조작 실수에 따른 사고를 예방하기 위해 도내 7개 시·군을 대상으로 추진하는 시범사업이다.
페달 오조작 방지장치는 시속 15㎞ 이하 주행이나 후진 시 급가속 페달 작동을 제한하는 기능을 갖췄다. 주행 도로의 규정 속도와 엔진 회전수 4000rpm을 초과할 경우에도 과속을 제한해 급가속으로 인한 사고 예방에 도움을 준다.
지원 대상은 전주시에 거주하는 70세 이상 운전면허 소지자 가운데 본인 명의의 2016년식 이후 비영업용 차량을 실제 운전하는 시민이다. 장치 설치가 가능한 차량이어야 하며 시는 모집공고를 통해 지원 대상자를 선정했다.
시는 설치 당일 인원이 한꺼번에 몰리는 것을 방지하기 위해 사전 안내를 진행하고 시간대별 설치 인원을 4~5명으로 조정해 운영했다.
장치를 설치한 차량은 1년 이상 의무적으로 장착 상태를 유지해야 하며 다른 사람에게 양도할 수 없다.
lbs0964@newspim.com