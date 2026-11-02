해남미남축제 첫날 7만명…먹거리 매출 '대박'

AI 핵심 요약beta
- 해남군은 30일 해남미남축제 첫날 7만명 이상을 끌어모았다
- 해남쌀 라이브커머스 매출 7500만원 등 판매 호조를 보였다
- 푸드관과 주전부리관 매출도 7000만원을 넘어서며 흥행을 이끌었다
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[해남=뉴스핌] 김현 기자 = 전남광주통합특별시 해남군 두륜산 일원에서 열린 해남미남축제가 첫날부터 7만명이 넘는 방문객을 끌어모으며 흥행 돌풍을 일으켰다.
해남쌀 판매와 먹거리 매출도 호조를 보이며 지역 농수특산물 판로 확대에 힘을 보탰다.
2일 해남군에 따르면 지난달 30일 개막한 해남미남축제는 첫날 비공식 집계 기준 연인원 7만명 이상이 방문하며 성황을 이뤘다.
올해 축제는 '해남쌀'을 주제로 전시와 체험·판매를 연계해 농가 소득 증대에도 초점을 맞췄다. 해남군 온라인쇼핑몰 '해남미소'와 로컬푸드 직매장 등을 통한 직거래 및 택배 판매에 라이브커머스를 더해 소비자 접근성을 높였다.
첫날 해남쌀 라이브커머스 매출은 7500만 원을 기록했다. 해남미소와 로컬푸드 현장 판매 및 밀키트 판매 등을 통해 농수특산물 800여만원어치가 팔렸다. 푸드관과 주전부리관 매출도 7000만원을 넘어 먹거리 판매가 축제 흥행을 이끌었다.
1000석 규모의 미남푸드관에는 빈자리를 찾기 어려울 정도로 방문객이 몰렸다. 일부 음식점은 식재료가 조기 소진될 만큼 인기를 끌었다. 개막행사에서는 쌀 한 톨이 밥상에 오르기까지의 과정을 담은 주제공연이 펼쳐졌으며 김용빈·홍지윤·최유나 등이 출연한 미남트롯축하쇼도 관객들의 호응을 얻었다.
축제는 오는 1일까지 이어지며 낭만콘서트와 청년축제 등 공연을 비롯해 삼미모나카·쑥꿀레·주먹밥 만들기 등 쌀 활용 체험이 진행된다. 31일과 1일에는 해남배추 김치 만들기 행사도 열린다. 인근에서는 고구마 캐기 체험도 운영된다.
해남미남축제는 해남의 농수특산물과 먹거리를 활용해 지역의 맛과 멋을 알리는 행사로 삼산면 두륜산도립공원 일원에서 개최됐다.
Khyeon0424@newspim.com