시흥시, 5~15일 시흥화폐 '시루' 모바일 결제 시 5% 캐시백

AI 핵심 요약beta
- 시흥시는 2일 5일부터 15일까지 시루 모바일 결제 캐시백을 진행한다고 밝혔다.
- 모바일 시루 결제액의 5%를 1인당 최대 1만5000원까지 돌려준다.
- 예산 소진 시 행사 기간 전이라도 조기 종료될 수 있다.
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[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 정부의 전국 단위 소비 촉진 행사인 '코리아 그랜드 페스티벌'에 맞춰 오는 5일부터 15일까지 11일간 시흥화폐 '시루' 모바일 결제 이용자를 대상으로 5% 캐시백 이벤트를 진행한다고 2일 밝혔다.
시에 따르면 이번 행사는 침체된 지역 소비를 활성화하고 소상공인의 매출 증대를 돕기 위해 기획됐다. 시는 행사에 필요한 사업비 전액을 국비로 확보해 시민들의 지역 상권 이용을 촉진할 계기를 마련했다.
행사 기간 모바일 시루 가맹점에서 모바일 시루로 결제하면 결제금액의 5%를 캐시백으로 돌려받을 수 있다. 혜택은 1인당 누적 결제금액 30만 원(최대 환급액 1만 5000원) 한도 내에서 적용되며 지급 내역은 모바일 시루 앱에서 실시간으로 확인 가능하다.
다만 이번 캐시백 지급은 예산 범위 내에서 선착순으로 진행돼 행사 종료일인 11월 15일 이전이라도 예산이 소진되면 조기 종료될 수 있다.
홍승일 시흥시 경제국장은 "이번 이벤트를 통해 지역 소비 진작과 골목상권 활성화에 도움이 되길 기대한다"며 "앞으로도 지역 상권과 소상공인에게 실질적 도움이 될 수 있는 정책을 발굴해 나가겠다"고 밝혔다.
1141world@newspim.com