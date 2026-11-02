대통령이 받은 외교 선물 56점 한자리에…대통령기록관 특별전 개최

AI 핵심 요약beta
- 행정안전부 대통령기록관은 3일부터 외교 선물 특별전을 개최했다
- 동남·서남아시아와 오세아니아 정상에게 받은 선물 56점을 전시했다
- 선물에 담긴 각국의 문화·예술과 정상외교의 의미를 소개했다
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 역대 대통령들이 동남아시아와 서남아시아, 오세아니아 국가 정상들로부터 받은 외교 선물 56점을 한자리에서 볼 수 있는 특별전이 열린다.
행정안전부 대통령기록관은 오는 3일부터 2027년 9월 26일까지 대통령기록관 1층 기획전시실에서 '대통령의 외교, 세계를 품다(동남·서남아시아·오세아니아)' 특별 기획전을 개최한다고 2일 밝혔다.
이번 전시는 대통령이 받은 선물을 각국의 문화·예술·역사와 연계해 소개하는 대륙별 특별전 시리즈의 세 번째 행사다.
지난 2024년 '아프리카·중앙아시아 편', 2025년 '유럽 편'에 이어 올해는 동남아시아와 서남아시아, 오세아니아 지역으로 전시 범위를 확대했다.
전시에서는 총 56점의 대통령 선물을 통해 국가 정상 간 외교적 교류와 선물에 담긴 문화·예술적 의미를 소개한다.
도입부에서는 '국가 정상이 주고받는 선물은 외교의 언어'라는 주제를 영상으로 선보인다.
1부 '정상외교의 약속'에서는 19점의 선물을 진열한 높이 2.5m의 대형 수장 타워를 중심으로 국가 간 관계가 형성되고 발전하는 과정을 기념패와 그림, 대통령 연설 등을 통해 소개한다.
특히 6·25전쟁에 참전한 뉴질랜드 군인들도 즐겨 불렀던 전통 민요 '포카레카레 아나'를 통해 양국 간 역사적 인연을 조명한다.
2부 '문화와 예술로 말을 건넨 지도자들'에서는 전통악기와 예술가의 그림, 조각품 등 다양한 외교 선물을 전시한다. 문화와 예술이 국가 간 긴장을 완화하고 평화를 유지하는 데 기여하는 의미를 살펴볼 수 있도록 구성했다.
3부 '선물에 깃든 정신'에서는 외교 선물에 담긴 환대와 예의, 신념 등을 다양한 전시 연출로 전달한다.
별도로 마련된 아카이브 룸에서는 대통령 순방 사진 콜라주와 라이트박스를 활용해 과거 아날로그 필름과 인화 사진을 감상할 수 있다.
김민재 행안부 차관은 전시 개막을 하루 앞둔 이날 대통령기록관을 방문해 기획전시실의 준비 상황과 관람 시설을 점검했다.
김 차관은 "관람객들이 안전하고 쾌적하게 관람할 수 있도록 세심하게 운영하는 데 최선을 다해 달라"며 "이번 전시를 통해 더 많은 국민이 대통령 기록물의 가치를 재발견하고 대통령 선물을 통해 정상외교가 갖는 의미를 깊이 이해하는 소중한 기회가 되기를 바란다"고 말했다.
abc123@newspim.com