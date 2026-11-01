[프로축구] '하정우 결승골' 수원FC, 안산에 1-0...2위 도약

AI 핵심 요약beta
- 수원FC는 1일 안산을 1-0으로 꺾고 K리그2 2위로 도약했다.
- 하정우는 후반 시작 20초 만에 결승 중거리포를 터뜨렸다.
- 전남은 발디비아 멀티골로 성남과 2-2 무승부를 기록했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = K리그2 수원FC가 하정우의 벼락같은 결승골에 힘입어 안산 그리너스를 꺾고 2위로 도약했다.
수원FC는 1일 수원종합운동장에서 열린 하나은행 K리그2 2026 31라운드 홈 경기에서 안산을 1-0으로 제압했다. 최근 승점 57(16승 9무 4패)을 쌓은 수원FC는 전날 패한 서울 이랜드 FC(승점 54)를 제치고 K리그1 직행 티켓이 걸린 2위 자리를 꿰찼다. 반면 2연패에 빠진 안산(승점 25)은 16위에 머물렀다.
전반전은 수원FC의 파상공세 속에 골대 불운이 이어졌다. 전반 14분 구본철의 문전 슈팅이 크로스바를 맞고 나왔고 흘러나온 공을 잡은 이재원의 중거리 슈팅마저 골대를 때렸다. 안산 역시 전반 19분 리마가 골키퍼와 일대일 기회를 맞았으나 양한빈의 슈퍼세이브에 막히며 득점 없이 전반을 마쳤다.
0의 균형은 후반 시작과 동시에 깨졌다. 후반 시작 20초 만에 이재원의 패스를 받은 하정우가 페널티박스 밖 30m 지점에서 강력한 기습 중거리 슈팅을 때렸다. 공은 상대 수비수를 맞고 굴절돼 안산 골문 구석으로 빨려 들어갔다.
수원FC는 이날 유효 슈팅 9개를 포함해 슈팅 23개를 퍼부으며 안산의 골문을 위협했다. 경기 막판까지 안산의 공세를 안정적으로 막아낸 수원FC는 1-0 신승을 완성했다.
광양축구전용구장에서 열린 전남 드래곤즈와 성남FC의 경기는 발디비아가 멀티골을 터뜨린 전남이 성남과 2-2로 비기며 승점 1점씩을 나눠 가졌다.
psoq1337@newspim.com