[프로축구] '에릭 멀티골' 울산, 강원에 2-1 역전승…2위 사수

AI 핵심 요약beta
- 울산 HD는 1일 강원FC에 2-1 역전승을 거뒀다
- 에릭은 멀티골로 울산의 역전승을 이끌었다
- 울산은 승점 54점으로 리그 2위를 굳혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 울산 HD가 '특급 조커' 에릭의 멀티골과 조현택의 멀티 도움을 앞세워 역전승을 거두며 리그 2위 자리를 굳건히 지켰다.
울산은 1일 울산 문수축구경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 34라운드(파이널A 1라운드) 홈경기에서 강원FC에 2-1 역전승을 거뒀다. 3경기 연속 무패(2승 1무)를 달린 울산은 승점 54(16승 6무 12패)를 기록하며 3위 대전하나시티즌(승점 50)과의 승점 차를 4점으로 벌렸다. 3경기 연속 무승 수렁에 빠진 강원(승점 48)은 5위에 머물렀다.
선제골은 강원의 차지였다. 전반 41분 김대원의 송곳 같은 침투패스를 받은 모재현이 문전 왼쪽에서 왼발 땅볼 슈팅을 시도했다. 공은 골대를 맞은 뒤 주전 조현우를 대신해 골문을 지키던 울산 골키퍼 황병근의 몸에 맞고 골문 안으로 들어가 황병근의 자책골로 기록됐다.
울산은 후반 교체 카드 성공으로 승부를 뒤집었다. 후반 시작과 함께 야고를 투입한 울산은 후반 10분 에릭을 그라운드에 내보냈다. 후반 25분 조현택이 왼쪽 측면에서 올린 크로스를 상대 수비수 신민하가 제대로 처리하지 못했고 에릭이 이를 놓치지 않고 왼발 슈팅으로 균형을 맞췄다.
기세를 올린 울산은 후반 40분 역전골까지 터뜨렸다. 조현택이 하프라인 부근에서 상대 패스를 차단한 뒤 문전으로 침투하는 에릭에게 예리한 패스를 전달했다. 에릭은 침착하게 오른발 슈팅으로 골망을 흔들며 대역전극을 완성했다.
같은 시각 포항스틸야드에서 열린 파이널B 1라운드 경기에서는 포항 스틸러스와 제주SK FC가 1-1로 비겼다. 제주는 전반 31분 네게바의 중거리 슈팅으로 먼저 앞서갔으나 전반 추가시간 포항 완델손에게 페널티킥 동점골을 내주며 승점 1점에 만족해야 했다.
psoq1337@newspim.com