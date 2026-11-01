[프로야구] 미국 롱비치, 2026 울산·KBO 폴리그 첫 참가서 무패 우승 차지

AI 핵심 요약beta
- 롱비치 코스트는 31일 울산을 6-2로 꺾고 우승했다
- 롱비치는 10승 2무로 해외팀 최초 무패 우승을 차지했다
- 쿠바 베스는 5홈런 16타점으로 대회 MVP에 선정됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=미국 롱비치 코스트가 2026 울산 KBO 폴리그(Fall League)에서 해외 참가팀 최초 우승을 차지했다.
롱비치는 지난달 31일 울산 문수야구장에서 열린 울산과 대회 결승전에서 6-2로 이겼다.
올해 처음 대회에 참가한 롱비치는 예선에서 8승 2무에 이어 준결승과 결승전에서 승리해 10승 2무를 기록해 무패로 대회를 마무리했다. 우승팀 롱비치가 우승상금 2000만원으로, 준우승팀 울산은 상금 1000만원을 받았다.
해외 참가팀 최초로 우승을 차지한 롱비치는 0-1로 뒤진 4회 벤자민 로즌가드의 안타와 도루로 무사 2루 득점 기회를 잡았다. 이후 쿠퍼 베스트가 적시 3루타로 동점을 만들었다.
7회 밀어내기 볼넷으로 1-2 리드를 허용했지만, 롱비치는 즉시 7회 공격에서 베스트의 솔로홈런과 쿠바 베스의 역전 2루타로 3-2 리드를 잡았다.
8회 2사 후 3점을 추가한 롱비치는 6-2, 이번 대회 무패 우승에 쐐기를 박았다.
역전 결승타를 기록한 베스는 대회 MVP에 선정됐다. 베스는 이번 대회에서 5홈런 16타점을 기록하는 뛰어난 장타력을 선보였다.
준결승에서 끝내기 홈런을 터뜨린 로즌가드는 우수타자상을 받았고, 롱비치의 돈 와카마쓰 감독은 감독상을 수상했다. 울산에서는 박문순과 나가 타이세이가 각각 감투상과 우수투수상을 받았다.
한편, KBO가 주최하고 울산광역시와 문화체육관광부가 후원한 올해 울산-KBO Fall League 대회에는 지난해보다 한 팀 늘어난 해외 4개 팀과 국내 8개 팀 등 총 12개 팀이 참가했다. MLB 파트너 리그인 파이오니어 베이스볼 리그 소속 롱비치는 첫 출전에서 무패 우승을 차지했다. 국내외 선수들이 실전 경험을 쌓고 교류한 이번 대회 17일간의 일정이 마무리됐다.
willowdy@newspim.com