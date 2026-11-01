진주시, 국토대전서 역사공원·유등전시관 수상…"도시경관 경쟁력 입증"

AI 핵심 요약beta
- 진주시는 1일 대한민국 국토대전에서 2개 공간이 수상했다고 밝혔다
- 진주대첩 역사공원은 역사와 일상을 연결한 공로로 국토연구원장상을 받았다
- 진주남강유등전시관은 혁신적 디자인을 인정받아 대한건축학회장상을 수상했다
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관광객과 시민 일상적 이용 증진
[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시가 역사와 일상의 경계를 허문 공간으로 도시경관 경쟁력을 입증했다.
시는 2026년 대한민국 국토대전에서 진주대첩 역사공원과 진주남강유등전시관이 각각 국토연구원장상과 대한건축학회장상을 수상했다고 1일 밝혔다.
대한민국 국토대전은 국토교통부와 국토연구원, 건축공간연구원이 공동 주최하고 대한건축학회 등이 주관하는 국토·도시·경관 분야 공모전이다. 2009년 시작해 올해 18회째를 맞았으며, 올해는 전국에서 90여 개 작품이 출품됐다.
진주대첩 역사공원은 특별부문인 '지역자산을 활용한 지역 특화 공간 및 디자인' 분야 수상작으로 선정됐다. 진주대첩의 역사성과 유구를 현대적인 공원으로 재구성해 시민과 방문객이 역사적 장소를 일상적으로 이용할 수 있도록 조성한 점이 평가 대상이 됐다.
심사에서는 장소의 기억을 보존하면서 시민 생활과 연결한 공원 구성, 인근 문화자원과 보행체계의 연계, 지하공간을 활용해 지상부의 공공성을 확보한 점 등이 좋은 평가를 받은 것으로 전해졌다.
진주남강유등전시관은 일반부문인 '혁신적 디자인 가치 창출을 통한 국토 경관 및 건축 문화 향상 건축물' 분야에서 대한건축학회장상을 수상했다. 유등의 역사와 가치를 상시 접할 수 있는 문화공간으로 조성하고, 남강 조망과 진주성·촉석루, 유등테마공원을 연계한 공간 구성이 평가됐다.
이번 공모전은 서류심사와 현장심사, 국민 참여 심사를 거쳐 수상작을 선정했다. 진주시는 두 공간이 지역의 역사·문화자원을 현대적인 공공공간으로 구현한 사례라는 점에서 의미가 있다고 설명했다.
조규일 시장은 "진주의 역사와 문화적 가치를 공간에 담아내고 시민과 관광객이 함께 누릴 수 있는 도시공간을 조성해 온 결과"라며 "지역의 특성과 정체성을 살린 공공건축과 공간을 만들어 가겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com