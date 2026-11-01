[PO] '김도영 2번' KIA, 운명의 5차전서 4차전 승리 라인업 유지

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국시리즈(KS·7전 4선승제) 진출까지 1승을 남겨둔 프로야구 KIA 타이거즈가 플레이오프(PO·5전 3선승제) 4차전과 동일한 선발 라인업을 가동한다. 벼랑 끝에서 효과를 본 '2번 김도영' 카드를 유지하며 최종 5차전 승리를 노린다.

KIA는 1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 2026 신한 SOL KBO리그 포스트시즌 플레이오프(PO·5전 3선승제) 5차전 삼성 라이온즈와의 원정경기를 앞두고 박재현(좌익수)-김도영(3루수)-해럴드 카스트로(1루수)-나성범(우익수)-김선빈(2루수)-한준수(지명타자)-하주석(유격수)-김태군(포수)-박정우(중견수) 순으로 타선을 구성했다. 선발투수는 아담 올러다.

[서울=뉴스핌] KIA 김도영이 30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 포스트시즌 PO 4차전에서 삼성 세 차례 출루해 2득점을 기록하며 팀의 4-2 승리에 힘을 보탰다. [사진=KIA 타이거즈] 2026.10.30 football1229@newspim.com

KIA는 이번 PO에서 1차전 승리 이후 2·3차전을 연달아 내주며 탈락 위기에 몰렸다. 그러나 4차전에서 4-2로 역전승하며 시리즈 전적 2승 2패로 균형을 맞췄다.

지난달 30일 열린 PO 4차전과 완전히 동일한 라인업이다. 특히 앞선 경기에서 공격의 활로를 열었던 김도영이 다시 2번타자로 나선다.

KIA는 이번 시리즈에서 테이블세터의 부진으로 어려움을 겪었다. 1차전에서는 박정우-박재현, 2차전에서는 박재현-이호연, 3차전에서는 박재현-김호령을 1·2번에 배치했지만 기대했던 성과를 거두지 못했다.

이에 이범호 KIA 감독은 4차전에서 기존 3번 타자 김도영을 2번으로 전진 배치했다. 카스트로와 나성범도 각각 3번과 4번으로 한 타순씩 끌어올리는 승부수를 던졌다.

결과는 성공적이었다. 김도영은 5타수 2안타 2득점을 기록하며 KIA의 4-2 역전승을 이끌었다. 0-1로 뒤진 4회말 2루타를 터뜨린 뒤 한준수의 적시타 때 홈을 밟았다. 1-2로 끌려가던 7회말에는 상대 실책을 틈타 2루까지 진루했고, 카스트로의 적시타 때 다시 홈을 밟았다.

이날 카스트로는 1안타 1타점 1득점, 김선빈은 2안타를 기록했다. 한준수도 4타수 3안타 2타점으로 동점타와 역전 결승타를 책임졌다.

다만 1번 타자 박재현이 5타수 무안타 2삼진, 4번 나성범이 3타수 무안타 2삼진에 그친 것이 아쉬웠다. 그럼에도 이 감독은 승리했던 타순을 그대로 유지하기로 했다. 공격의 연결고리 역할을 해낸 김도영과 중심 타선의 조합을 다시 활용하겠다는 판단이다.

[서울=뉴스핌] KIA 아담 올러가 27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 포스트시즌 PO 2차전 삼성과의 경기에서 선발 등판해 공을 던지고 있다. [사진=KIA 타이거즈] 2026.10.27 football1229@newspim.com

마운드에서는 올러가 설욕에 나선다. 올러는 올 시즌 정규리그 30경기에서 11승 10패 평균자책점 3.13을 기록했다. 삼성과의 맞대결에서는 3경기 2승 1패 평균자책점 5.79를 남겼다.

지난달 27일 대구에서 열린 PO 2차전에서는 4.2이닝 5피안타(1피홈런) 1볼넷 4탈삼진 5실점으로 패전투수가 됐다. 당시 3회말에만 4실점하며 경기 주도권을 내준 바 있다.

4차전 승리의 기세를 이어가기 위해서는 올러의 초반 실점 억제와 타선의 지원이 중요하다. KIA는 4차전에서 효과를 본 타순을 앞세워 5차전 승리를 노린다.

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