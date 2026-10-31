'이재성 결장' 마인츠, 승격팀 엘버스베르크에 1-4 충격패

AI 핵심 요약beta
- 31일 마인츠가 엘버스베르크에 1-4로 패했다
- 마인츠는 공식전 3연패로 승점 10에 머물렀다
- 이재성은 올 시즌 처음으로 결장했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이재성이 올 시즌 처음으로 결장한 마인츠가 승격팀에 충격적인 완패를 당했다.
마인츠는 31일(한국시간) 독일 엘버스베르크의 우르사파름 아레나 안 데어 카이저린데에서 열린 2026-27시즌 분데스리가 8라운드 원정 경기에서 엘버스베르크에 1-4로 졌다. 공식전 3연패에 빠진 마인츠는 승점 10으로 8위에 머물렀다. 반면 승격팀 엘버스베르크는 승점 13을 기록하며 5위로 올라섰다.
교체 명단에 이름을 올린 이재성은 끝내 출전하지 못했다. 이재성이 올 시즌 공식전에서 단 1분도 뛰지 못한 것은 이번이 처음이다.
엘버스베르크는 전반 7분 펠릭스 카이델이 페널티지역 정면에서 환상적인 프리킥 골로 기선을 제압했다. 이어 전반 26분 역습 상황에서 다비드 모크바의 패스를 받은 프랜시스 오녜카가 팀의 두 번째 골을 성공시켰다. 수비가 무너진 마인츠는 전반 추가시간 코너킥 상황에서 모리스 크라텐마허에게 세 번째 골까지 내줬다.
우르스 피셔 마인츠 감독은 후반 18분 4명의 선수를 동시에 교체 투입했지만 효과는 없었다. 엘버스베르크는 후반 46분 교체 투입된 콜 캠벨의 환상적인 오버헤드킥으로 쐐기골을 터드렸다. 마인츠는 후반 추가시간 베네딕트 홀러바흐의 만회골로 영패를 면했다.
psoq1337@newspim.com