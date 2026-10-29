[프로농구] '베즐리 트리플더블' 현대모비스, 공동 8위 도약...KCC는 7연패

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 울산 현대모비스가 다리우스 베즐리의 시즌 첫 트리플더블과 국내 선수들의 활약에 힘입어 부산 KCC를 7연패 수렁에 빠뜨렸다.

현대모비스는 29일 울산동천체육관에서 열린 2026-2027 KCC 프로농구 정규리그 홈 경기에서 KCC를 96-89로 제압했다.

[서울=뉴스핌] 29일 열린 KCC와의 경기에서 트리플더블을 기록한 모비스의 베즐리. [사진 = KBL] 2026.10.29 wcn05002@newspim.com

연패에서 탈출한 현대모비스는 3승 6패를 기록하며 수원 KT와 공동 8위로 올라섰다. 반면 디펜딩 챔피언 KCC는 7연패에 빠지며 2승 8패로 단독 최하위에 머물렀다.

현대모비스는 게이지 프림이 무릎 부상으로 결장한 가운데 베즐리가 23점 12리바운드 10어시스트 5블록슛으로 맹활약했다. 올 시즌 리그 1호 트리플더블이다.

김태완도 개인 한 경기 최다인 17점에 5리바운드를 보태며 힘을 보탰다. 이우석은 12점 9리바운드 7어시스트, 정준원과 김경원은 각각 11점과 10점을 기록했다.

현대모비스는 1쿼터부터 베즐리의 활약을 앞세워 26-23으로 앞섰다. 베즐리는 첫 쿼터에만 6점 6리바운드 3어시스트 2블록슛을 기록하며 공수에서 존재감을 드러냈다.

[서울=뉴스핌] 모비스 선수들이 29일 열린 KCC와의 경기에서 승리한 후 기뻐하고 있다. [사진 = KBL] 2026.10.29 wcn05002@newspim.com

그러나 2쿼터 들어 KCC가 반격했다. 숀 롱과 루이스 킹이 골밑에서 득점을 쌓았고, 허웅도 외곽포를 터뜨렸다. KCC는 2쿼터에 실책 없이 공격을 전개하며 전반을 54-48로 앞선 채 마쳤다.

승부는 3쿼터에 뒤집혔다. 현대모비스는 베즐리가 공수에서 중심을 잡은 가운데 벤치 자원들의 활약으로 흐름을 가져왔다. 베즐리는 숀 롱의 덩크슛을 블록하는 등 수비에서도 힘을 냈다. 여기에 김태완, 김경원, 정준원이 3쿼터에만 15점을 합작했다. 현대모비스는 3쿼터를 26-14로 압도하며 74-68로 역전했다.

4쿼터에도 베즐리의 활약이 이어졌다. 베즐리는 이우석의 3점슛을 어시스트하며 경기 종료 7분 48초를 남기고 트리플더블을 완성했다. 하지만 불과 44초 뒤 대형 악재가 발생했다. 베즐리가 상대 선수와 접촉 없이 발을 잘못 디뎌 쓰러졌고, 스스로 일어나지 못한 채 들것에 실려 코트를 떠났다.

[서울=뉴스핌] 모비스 선수들이 29일 열린 KCC와의 경기에서 승리한 후 기뻐하고 있다. [사진 = KBL] 2026.10.29 wcn05002@newspim.com

프림에 이어 베즐리까지 잃은 현대모비스는 남은 시간을 외국인 선수 없이 치러야 했다. KCC는 골밑 공략으로 추격을 노렸지만 경기 종료 5분 14초를 남기고 롱이 5반칙 퇴장을 당하면서 기회를 살리지 못했다.

현대모비스는 국내 선수들의 활약으로 위기를 넘겼다. 이우석이 공격을 조율했고, 김태완과 서명진이 경기 막판 연속 득점에 성공하며 94-83으로 달아났다. 결국 현대모비스는 베즐리의 부상 이탈에도 7점 차 승리를 지켜냈다.

KCC는 허훈이 19점 11어시스트로 더블더블을 작성하고, 윤기찬이 12점을 보탰다. 하지만 후반 집중력에서 밀리며 연패 탈출에 실패했다.

wcn05002@newspim.com