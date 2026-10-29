국회 찾은 조규일 진주시장 "미래산업 창출 위한 국비 확보 총력"

AI 핵심 요약beta
- 조규일 진주시장은 29일 국회를 찾아 2027년 국비 반영을 건의했다
- 진주시는 미래형 비행체 평가 플랫폼과 기업가정신관 건립을 요청했다
- 조 시장은 우주항공산업과 균형발전을 위한 예산 지원을 강조했다
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예산 지원 지역 발전·균형 발전 도모
[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 미래산업 기반과 창업 거점 조성을 위해 경남 진주시의 내년도 국비 확보를 향한 발걸음이 분주해지고 있다.
진주시는 29일 조규일 시장이 국회 예산결산특별위원회 이광재 위원장과 송수환 수석전문위원을 차례로 만나 2027년도 지역 주요 현안 사업에 대한 국비 반영을 건의했다고 밝혔다.
시가 건의한 사업은 민군겸용 미래형 비행체 안전성 평가 플랫폼 구축과 대한민국 기업가정신관 건립이다.
민군겸용 미래형 비행체 안전성 평가 플랫폼은 도심항공교통(UAM) 기체 등 미래형 비행체의 운항 안전성을 시험·평가하는 기반시설이다. 시는 국내 관련 시험·평가 시설이 부족한 만큼 국산 기체 개발과 산업 생태계 조성을 위해 사업 추진이 필요하다고 설명했다.
대한민국 기업가정신관은 기업가정신의 역사와 가치를 알리고 창업 교육과 연구를 지원하는 복합시설이다. 시는 삼성·LG·GS·효성그룹 창업주들의 기업가정신이 태동한 지역적 배경을 바탕으로 교육·체험·연구 기능을 갖춘 국가 거점을 조성할 계획이다.
조 시장은 우주항공산업 생태계 조성과 문화·관광 인프라 확충 등 지역 현안의 필요성과 사업 추진의 시급성을 설명했다. 국가균형발전과 남부권 거점도시로의 도약을 위해 국회와 정부의 예산 지원이 필요하다는 점도 강조했다.
이광재 위원장은 "국가 성장동력과 균형발전에 필요한 사업이 예산 심의에서 배제되지 않도록 진주시가 건의한 사업을 포함해 주요 현안을 검토하겠다"고 말했다.
정부의 2027년도 예산안은 9월 3일 국회에 제출됐다. 국회는 상임위원회 예비심사와 예결위 종합심사를 거쳐 회계연도 개시 30일 전까지 예산안을 의결할 예정이다.
news2349@newspim.com