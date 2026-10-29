아르코미술관, '소장품, 시대의 장면들' 연계 프로그램 5종 운영

AI 핵심 요약beta
- 아르코미술관은 29일 특별기획전 연계 프로그램 5종을 운영한다고 밝혔다
- 전시 해설과 워크숍, 전문가 투어 등 관객 참여 프로그램을 무료 진행한다
- AI 도슨트도 도입했으며 전시는 12월 6일까지 열리고 사전 신청 가능하다
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AI 도슨트 첫 도입…김달진 관장 전문가 투어도 마련
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 한국문화예술위원회(예술위) 아르코미술관이 특별기획전 '소장품, 시대의 장면들'과 연계한 관객 참여 프로그램 5종을 운영한다고 29일 밝혔다.
이번 프로그램은 전시 해설과 관객 참여를 통해 소장품에 대한 이해를 높이기 위해 마련됐다.
'예술로 런치'는 대학로 인근 직장인을 대상으로 11월 한 달간 매주 목요일 점심시간에 진행된다. 전문 도슨트의 전시 해설과 전시기획 큐레이터와의 대화로 구성되며, 회차별 선착순 15명에게 샌드위치와 커피를 제공한다.
'예술로 산책'은 대학수학능력시험 이후인 11월 24일부터 2주간 평일 화요일부터 금요일까지 미술관 개관 시간을 오전 10시로 1시간 앞당겨 운영하는 프로그램이다. 수험생과 청소년을 비롯해 일반 관람객도 이용할 수 있다.
전시 관람 후 작품의 의미나 자신의 경험을 그림과 이야기로 표현하는 감상 워크숍 '그때, 그 장면'도 진행한다. 어린이와 가족, 시니어, 일반 관람객 등을 대상으로 운영한다.
'전문가 전시 투어'에서는 김달진미술자료박물관 김달진 관장이 전시 해설을 맡는다.
아르코미술관은 이번 전시에서 대화형 AI 전시 감상 프로그램 'AI 도슨트랑 전시톡톡'도 처음 도입했다. 관람객은 작품 정보를 중심으로 설명하는 '유용이'와 감상 대화를 나누는 '포용이' 가운데 하나를 선택해 이용할 수 있다. 별도 앱 설치 없이 QR코드로 접속하는 방식이다.
이범헌 예술위 위원장은 "아르코미술관 소장품이 과거의 기록에 머무르지 않고 관객들의 현재 경험으로 확장되기를 바라는 취지에서 프로그램을 마련했다"고 말했다.
프로그램은 무료로 진행되며 아르코미술관 홈페이지에서 사전 신청할 수 있다. 특별기획전 '소장품, 시대의 장면들'은 오는 12월 6일까지 아르코미술관에서 열린다.
taeyi427@newspim.com