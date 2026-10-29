기후환경부·담양군, 팹 조성 맞춰 'RE100 규제' 혁신

AI 핵심 요약beta
- 담양군은 28일 RE100 산업생태계 구축 협약을 체결했다
- 협약 기관들은 태양광 규제와 인허가 절차 개선에 협력한다
- 담양군은 재생에너지 공급 확대와 기업 유치에 나선다
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[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시 담양군이 RE100 산업생태계 구축을 위한 규제 철폐를 추진한다.
군은 전날 서울 웨스틴조선호텔에서 열린 '아시아태평양 재생에너지 매칭포럼'에서 기후에너지환경부·전남광주특별시 등 관계 기관과 업무 협약을 체결했다고 29일 밝혔다.
이번 협약은 정부가 추진하는 호남권 메가프로젝트 성공적인 추진과 기업의 재생에너지 100% 사용(RE100)에 필요한 전력을 안정적으로 공급하기 위해 관련 규제와 인허가 절차를 개선하는 데 목적이 있다.
협약에 따라 참여 기관은 태양광 발전시설의 이격거리 규제와 인허가 절차 개선, 재생에너지 적합 입지 발굴, 발전시설과 전력망 연계 등에 협력하기로 했다.
기후에너지환경부는 재생에너지 확대를 위한 정책·제도적 지원을, 전남광주특별시는 전력망 연계와 기업 유치 등 광역 차원의 협력을 맡는다.
군은 재생에너지 관련 규제 개선과 인허가 지원, 계획입지 발굴, 주민 상생협력 등을 통해 지역 내 재생에너지 공급 여건을 개선해 나갈 계획이다.
군 관계자는 "재생에너지 확대는 탄소중립 실현과 미래 산업 유치를 뒷받침하는 중요한 기반"이라며 "관계기관과의 협력을 바탕으로 재생에너지 공급 여건을 개선해 기업 유치와 지역경제 활성화의 기회로 연결하겠다"고 말했다.
bless4ya@newspim.com