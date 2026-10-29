전남광주특별시, 해상풍력 기업유치 거점 가동

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시는 29일 목포신항에 해상풍력 플랫폼센터를 개관했다
- 총 357억원을 투입해 연구개발부터 기술사업화까지 지원한다
- 입주기업 8곳과 산학연 협력으로 해상풍력 산업 육성에 나선다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시가 해상풍력 기업의 기술 경쟁력 강화와 투자유치를 위한 산업 거점을 마련했다.
연구개발부터 기술사업화까지 지원하는 플랫폼센터를 중심으로 항만·물류 기반과 연계한 산업 생태계 조성에 나선다.
전남광주통합특별시는 29일 목포신항에서 해상풍력 플랫폼센터 개관식을 열고 기업 지원과 산학연 협력에 본격 착수했다고 밝혔다.
정부 지원사업으로 추진된 이번 사업에는 총 357억원이 투입됐다. 통합관제시스템 구축과 항만운송장비 도입 등을 통해 해상풍력 산업 지원 기반을 마련했다. 147억원을 들여 건립한 플랫폼센터는 지상 4층에 연면적 3262㎡ 규모로 기업입주실과 통합관제센터·홍보관 등을 갖췄다.
현재 해상풍력 관련 기업 8개사가 입주해 작업자 이송선박(CTV) 설계·건조와 풍황자원 분석, 해저케이블 시공, 설치·유지보수 등 다양한 분야에서 사업을 추진하고 있다.
센터는 입주기업과 연구기관의 공동 연구개발 및 기술사업화를 지원하고 통합관제시스템을 활용해 발전단지를 모니터링하는 등 기업 경쟁력 제고에 힘쓸 계획이다.
개관식에는 백승주 전남광주통합특별시 균형발전부시장과 강성휘 목포시장, 정학근 한국에너지기술연구원장 등 유관기관과 기업 관계자 200여명이 참석했다. 참석자들은 통합관제시스템 시연을 참관하고 입주기업의 기술과 사업 현황을 살폈다.
백승주 부시장은 "해상풍력은 전력 생산을 넘어 조선과 기자재, 항만·물류 등 다양한 산업의 동반성장을 이끌 미래 핵심산업"이라며 "플랫폼센터가 기업과 기술, 연구기관을 연결하고 새로운 사업 기회를 창출하는 핵심 거점이 되길 기대한다"고 말했다.
이어 "전남광주통합특별시의 강점을 하나로 모아 해상풍력을 지역경제 성장과 균형발전의 핵심 동력으로 육성하겠다"며 전문인력 양성과 기업 유치, 투자 확대를 통해 청년 일자리와 지역 주민 소득 증대로 이어가겠다고 강조했다.
ej7648@newspim.com