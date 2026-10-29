윤병태 나주시장, 닷새 만에 국회 재방문…국비 총력전

AI 핵심 요약beta
- 윤병태 나주시장은 27일 국회를 찾아 핵심사업 지원을 요청했다
- 나주시는 에너지·농업 분야 7개 사업 국비 1976억원을 건의했다
- 공공기관 이전과 KENTECH 정부지원 예산 증액도 요청했다
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[나주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 나주시가 에너지산업 육성과 농업재해 예방 등 핵심사업의 국비 확보를 위해 국회와 정부를 상대로 전방위 설득에 나섰다.
2차 공공기관 이전과 한국에너지공과대학교(KENTECH) 재정지원 확대 등 지역 현안 해결에도 힘을 쏟고 있다.
29일 나주시에 따르면 윤병태 시장은 지난 27일 국회를 찾아 한병도 더불어민주당 원내대표와 권칠승 정책위의장, 이재정 국회 문화체육관광위원장, 최휘영 문화체육관광부 장관 등을 잇따라 만나 국비 지원과 정책 협력을 요청했다.
윤 시장은 지난 22일 이광재 국회 예산결산특별위원장을 만난 데 이어 닷새 만에 다시 국회를 방문했다. 2027년도 정부 예산안의 국회 심의에 앞서 주요 사업의 예산 반영을 이끌어내기 위한 행보다.
한 원내대표와 권 정책위의장에게는 총사업비 1976억원 규모의 7개 국고건의사업을 설명했다. 주요 사업은 첨단산업 전력설비 핵심기자재 상용화 지원 기반 구축(250억원), 고전력반도체 모듈 인프라 구축 및 기업 지원(450억원), 기후테크 소재·부품 자율개발 GX·AX 플랫폼 구축(460억원), 에너지 커뮤니티 클라우드 공유 플랫폼 구축(498억원) 등이다.
이와 함께 영산강 수변 꽃단지 명품 자전거길 연결(20억원), 나주 배수개선사업(220억원), 2027 국제농업박람회 개최 지원(78억원)도 건의했다. 반도체와 인공지능(AI) 데이터센터에 필요한 전력설비 시험·인증 기반 구축과 고전력반도체 실증·기술개발 지원을 위한 국비 반영도 요청했다.
지역 현안으로는 농협중앙회와 발전5사 통합본사 등 주요 공공기관의 빛가람혁신도시 이전을 건의했다. KENTECH가 안정적인 교육·연구 기반을 갖추도록 정부출연금 활용 범위를 대학 운영 전반으로 확대하고 2027년 정부지원 예산을 920억원 수준으로 증액해 달라고 요청했다.
이재정 위원장과 최 장관에게는 남부권 광역관광개발사업 2단계를 영산강 수변 랜드마크 조성사업으로 변경하는 방안과 통합 신설되는 문화예술 관련 기관의 빛가람혁신도시 배치를 건의했다.
신정훈 국회의원도 면담에 동행해 사업의 필요성을 설명하며 국비 확보와 정책 지원에 힘을 보탰다.
윤 시장은 "대한민국 에너지산업 경쟁력을 높이고 국가균형발전을 실현하기 위한 중요한 과제"라며 "국회 예산안 심의가 마무리되는 마지막 순간까지 지역 정치권과 긴밀히 협력해 필요한 예산과 정책 지원을 이끌어내겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com