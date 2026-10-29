최휘영 장관, 두바이 셰이카 라티파 문화예술청장 면담…문화·관광 협력 논의

AI 핵심 요약beta
- 최휘영 문체부 장관은 29일 두바이 문화예술청장과 면담했다
- 양측은 한국과 두바이의 문화예술 협력 확대 방안을 논의했다
- 문화창조산업과 문화·관광 분야 협력을 지속하기로 했다
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부 최휘영 장관은 10월 29일 오후, 국립현대미술관 서울관에서 두바이 문화예술청 셰이카 라티파 빈트 모하메드 빈 라쉬드 알 막툼(H.H. Sheikha Latifa bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum) 청장을 만나 한국과 두바이 간의 문화예술 및 문화창조산업 분야 협력 확대 방안에 대해 의견을 교환했다.
최휘영 장관은 "한국과 아랍에미리트(UAE)는 특별 전략적 동반자 관계이자 형제 국가로서, 경제를 비롯한 다양한 분야에서 긴밀한 관계를 발전시켜 왔다. 오늘 만남이 세계적인 관광 중심인 두바이와, 관광과 문화 분야에서 협력을 확대하는 소중한 계기가 되기를 희망"한다고 말했다.
양측은 앞으로도 문화창조산업을 비롯한 문화·관광 분야에서 지속적으로 협력해 나가기로 했다.
jyyang@newspim.com