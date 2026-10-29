KB국민카드, 3분기 누적 순이익 3317억원…전년比 18.2% 증가

AI 핵심 요약beta
- KB국민카드는 29일 3분기 누적 순이익을 3317억원으로 늘렸다
- 영업력 강화와 비용 효율화로 순이익이 전년보다 18.2% 증가했다
- 연체율은 하락했지만 고정이하여신 비율은 1.00%로 상승했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
연체율 1.02%, 두 분기 연속 하락
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB국민카드가 조달비용 상승 속에서도 영업력 강화와 비용 효율화에 힘입어 올해 3분기 누적 순이익을 18.2% 늘렸다. 연체율은 두 분기 연속 하락했지만 고정이하여신(NPL) 비율은 전분기보다 상승했다.
KB국민카드는 올해 3분기 누적 당기순이익이 3317억원으로 전년 동기 대비 511억원(18.2%) 증가했다고 29일 밝혔다.
3분기 당기순이익은 1128억원으로 전년 동기보다 135억원(13.6%) 늘었다. 직전 분기와 비교하면 14억원(1.3%) 증가했다.
KB국민카드는 조달비용 상승 등 어려운 경영환경에서도 영업력 강화와 체계적인 비용 효율화, 수익성 관리 등을 통해 이익 증가세를 유지했다고 설명했다.
9월 말 연체율은 1.02%로 전분기 대비 0.05%포인트 하락했다. 지속적인 자산건전성 관리에 힘입어 두 분기 연속 개선됐다.
NPL 비율은 1.00%로 전분기 0.93%보다 0.07%포인트 상승했다. 다만 전년 동기 1.11%와 비교하면 0.11%포인트 낮아졌다.
KB국민카드 관계자는 "4분기에도 조달비용 상승과 경기 둔화 등 대외 불확실성에 대응하고, 비용 효율화를 기반으로 영업력을 강화해 안정적인 수익 기반을 확보할 계획"이라며 "체계적인 리스크 관리와 자본 효율성 제고로 수익성과 건전성의 균형을 유지하고, 금융취약계층의 금융접근성을 높이는 포용금융도 확대해 나가겠다"고 말했다.
이어 "KB Pay 플랫폼을 활용한 고객 접점 확대와 전사 인공지능 전환(AX) 기반 업무혁신, AI·데이터 활용 고도화 등 미래 성장동력 확보에도 주력할 방침"이라고 덧붙였다.
yunyun@newspim.com