광양경자청, 사흘간 행감 마무리…주요 사업 개선책 촉구

AI 핵심 요약beta
- 광양만권경제자유구역 조합회의가 27일부터 29일까지 행정사무감사를 실시했다
- 조합회의는 조직 결원과 투자유치 성과, 개발사업 추진 상황을 점검했다
- 광양경자청은 지적 사항을 반영해 사업별 후속 조치 계획을 수립하기로 했다
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[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 광주전남 광양만권경제자유구역 조합회의가 광양경자청 행정사무감사에서 조직 운영과 투자유치·개발사업 추진 상황을 점검하고 개선책 마련을 촉구했다.
광양만권경제자유구역청은 지난 1년간 광양경자청이 추진한 주요 업무를 대상으로 조합회의가 지난 27일부터 29일까지 행정사무감사를 실시했다고 밝혔다.
김정희 의장은 조직 결원 해소 대책과 주요 사업 추진 현황의 분기별 보고, 투자유치 성과 제고를 위한 적극행정, 외국인 투자 현금지원 30% 요건 완화를 위한 공동건의문 채택을 요구했다.
김창우 부의장은 "기업 유치 기반을 강화하기 위해 온라인 홍보와 SNS 운영 등을 활용한 기업 유치 시스템 구축이 필요하다"고 주문했다.
주연창 위원은 "경도지구 사업의 조속한 추진을 행정적으로 뒷받침하고 중앙정부 및 관계기관과 협의해 보상비에 따른 기초지자체의 재정 부담을 최소화하는 한편 화양지구와 율촌2산단의 추진 방향을 재검토해 지역 발전을 위한 실질적인 대책을 마련해야 한다"고 강조했다.
서영배 위원은 "산단 폐기물 관리와 화재 예방 등 안전 분야의 철저한 관리·감독을 주문하고, 유치 기업의 당초 목표 대비 투자·고용 실적과 광양항을 통한 실질적인 물동량 창출 여부를 점검해야 한다"고 말했다.
구충곤 청장은 "위원들의 지적 사항과 개선 의견을 면밀히 검토해 사업별 후속 조치 계획을 수립하겠다"며 "추진 상황을 꼼꼼히 점검하고 공유해 행정의 신뢰성과 사업 추진의 실효성을 높이겠다"고 밝혔다.
chadol999@newspim.com