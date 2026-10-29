청와대 "AI·반도체 생태계 조성…대통령 중심 중동전쟁 대응 체계 가동"

AI 핵심 요약beta
- 청와대는 29일 AI 강국 도약과 지역 필수의료 강화를 추진한다고 밝혔다.
- 문신학 수석은 AI 인프라 확충과 K-AI 반도체 생태계 조성을 강조했다.
- 부동산 안정과 신산업 육성, 대규모 연구개발 투자도 추진한다고 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"K-AI 반도체 생태계 조성
부동산 안정 위에 공급 등 종합 대응"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 29일 인공지능(AI) 강국 도약과 지역 필수 의료 강화를 핵심으로 하는 주요 정책을 추진한다고 밝혔다.
문신학 청와대 경제성장수석은 이날 오후 국회 운영위원회 대통령비서실 국정감사에 출석해 "AI 고속도로인 AI 컴퓨팅 인프라를 확충하고 최첨단 AI 모델 개발 및 K-AI 반도체 생태계를 조성해 왔다"며 "전 국민이 쉽고 부담 없이 우리 AI를 활용할 수 있도록 AI 활용 교육 제공과 모두의 AI 서비스 순차 제공을 추진하겠다"고 말했다.
문 수석은 특히 중동 전쟁 직후부터 비상 경제 상황 대응에 전력을 기울여 왔다고 소개했다. 문 수석은 "(이재명) 대통령 중심 비상경제 대응 체계를 가동해 가용 수단을 총동원한 결과, AI발 반도체 호황으로 수출이 역대 최대 실적을 이어가는 가운데 내수도 견조한 모습을 보이며 강한 성장 모멘텀을 지속하고 있다"고 소개했다.
문 수석은 또 "부동산 시장 안정을 위해 공급, 금융, 세제 측면에서 종합 대응에 나섰다"고 밝혔다. 문 수석은 "신규 택지 공급 확대, 저이용 부지 활용을 통한 도심 공급 확대, 정비 사업 활성화 등 신속한 공급 방안을 추진 중"이라며 "거주용 1주택은 최대한 보호하면서 초고가 비거주 다주택에 대해서는 세 부담 정상화를 추진하고 있다"고 설명했다.
향후 대한민국 재도약 3대 메가 프로젝트의 신속한 추진을 지원 중이라고도 했다. 문 수석은 "기업들이 발표한 투자 계획이 차질 없이 이행될 수 있도록 부지, 전력, 용수 등 인프라 적기 공급, 인력 양성, 정주 여건 등을 종합 지원할 방침"이라고 강조했다.
문 수석은 "잠재성장률 반등 및 경제 구조적 문제 해결을 위한 대응도 강화한다"며 "제약바이오, 방산 등 신산업 육성과 함께 철강, 석화, 조선, 자동차 등 주력 산업별 AI 기반 제조 혁신과 고부가가치 전환 등 근본적 경쟁력 제고에 노력한다는 계획"이라고 했다.
아울러 과학기술 분야 성과에 대해 문 수석은 "역대 최대 규모의 담대한 연구개발(R&D) 투자가 국가, 지방 및 국민 모두의 성장으로 구현되도록 혁신 생태계 및 선순환 구조를 구축했다"고 강조했다.
pcjay@newspim.com