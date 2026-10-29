양주교육지원청, 분리·신설 사업 대상지역으로 확정…내년 9월 개청

AI 핵심 요약beta
- 경기도교육청은 29일 양주교육지원청 분리·신설 대상지를 확정했다
- 양주시는 인구·학생 증가에 대응해 독립 교육행정 체계 구축에 나섰다
- 양주교육지원청은 덕정동 임시청사에서 2027년 9월 개청할 예정이다
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[양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 양주시는 경기도교육청이 첫 교육지원청 분리·신설 사업 대상 지역으로 선정하면서 양주교육지원청 분리·신설이 확정됐다고 29일 밝혔다. 이에 따라 양주시는 지역 특성에 맞는 독립적인 교육행정 체계 구축에 본격적으로 나선다.
양주시는 신청사 부지와 임시청사 공간을 선제적으로 확보하는 등 사업 추진을 위한 행정적 기반을 마련해 높은 평가를 받은 것으로 알려졌다. 양주시는 옥정·회천신도시 개발에 따른 인구 증가와 학령인구 유입으로 학생 수가 3만 명을 넘어서는 등 교육 수요가 지속적으로 상승해 왔다.
그러나 동두천시와 통합된 동두천양주교육지원청 체계에서는 양주시의 지역적 특성과 교육 현안을 충분히 반영하는 데 한계가 있었다. 시는 2020년 양주교육지원센터를 개소한 뒤 교육지원청 분리·신설을 지속적으로 건의하며 2023년에는 시민 8만여 명의 서명을 경기도교육감에게 전달했다.
또한 교육부와 경기도교육청, 경기도의회 등을 대상으로 독립 교육지원청 신설의 필요성을 적극적으로 설명했다. 관련 법령 개정으로 교육지원청 분리·신설을 위한 제도적 기반이 마련된 이후 사업 추진에도 속도가 붙어 양주시와 경기도교육청은 지난 6월 업무협약을 체결했다. 이후 9월에는 통합교육지원청 분리 신청서를 제출하는 등 행정 절차를 이어왔다.
양주교육지원청은 우선 덕정동 일원에 마련된 임시청사를 활용해 출범할 예정이다. 경기도교육청은 2027년 9월 개청을 목표로 조직과 정원 구성, 예산 확보, 시설 및 전산망 구축 등 후속 절차를 단계적으로 추진할 예정이다.
정덕영 양주시장은 "양주교육지원청 분리·신설은 급증하는 교육 수요에 대응하고 양주시의 교육 경쟁력을 한 단계 높이는 중요한 전환점"이라며 "교육지원청 신설을 위해 힘을 모아주신 시민과 학부모 여러분께 감사드린다"고 말했다. 이어 "지역 맞춤형 교육행정 체계가 안정적으로 구축될 수 있도록 모든 지원을 아끼지 않겠다"고 덧붙였다.
asj7376@newspim.com