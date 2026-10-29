목포시, 해상풍력 거점 열렸다…357억 투입 플랫폼센터 개관

AI 핵심 요약beta
- 목포시는 29일 해상풍력 플랫폼센터 개관식을 개최했다
- 센터는 해상풍력 개발부터 운영·유지보수를 지원한다
- 목포시는 협력·인재 양성으로 지역산업 경쟁력 강화를 추진한다
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[목포=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 목포시가 해상풍력 산업의 개발부터 운영·유지보수까지 지원하는 플랫폼센터를 개관하고 서남권 해상풍력 산업 육성에 나섰다.
목포시는 29일 목포신항에 조성한 목포해상풍력 플랫폼센터에서 강성휘 시장과 백승주 전남광주통합특별시 부시장 및 유관기관 관계자 등 200여 명이 참석한 가운데 개관식을 개최했다고 밝혔다.
센터는 국내 대규모 해상풍력단지 보급·확산과 관련 산업 경쟁력 강화를 위한 국가정책 사업으로 총사업비 357억원이 투입됐다. 2021년 12월 산업통상자원부 공모에 선정된 뒤 2022년 부지 매입을 시작해 2024년 1월 착공했으며 2025년 6월 준공했다.
부지 4995㎡에 연면적 3262㎡ 규모로 지어진 센터는 지상 4층 건물이다. 1층 홍보관과 편의시설을 비롯해 2층 대회의실과 3층 기업입주실 및 4층 통합관제센터를 갖췄다. 지난해 7월 녹색에너지연구원과 한국에너지기술연구원 및 서남권 해상풍력 관련 기업 8곳이 입주했다.
통합관제센터는 기상·해양 정보 분석과 기자재 물류 관리 및 해상 선박 감시와 발전단지 관리 등을 담당한다. 해상풍력 발전단지의 개발부터 운영과 유지보수까지 전 과정을 지원하는 핵심 시설이다.
이날 참석자들은 한국에너지기술연구원의 장비 시연을 통해 통합관제 시스템의 기능과 운영 방식을 확인하고 입주 기업들의 사업 현황을 살폈다.
목포시는 앞으로 센터를 중심으로 기업과 유관기관 간 협력을 강화하고 공동 연구과제 발굴과 기술·산업 정보 교류를 확대할 계획이다. 전문인력 양성과 유지보수 분야 지원도 넓혀 지역 산업 경쟁력을 높일 방침이다.
강성휘 시장은 "센터가 서남권의 기업과 기관 및 기술과 인재를 연결하는 실질적인 산업 거점으로 자리매김하길 기대한다"며 "관련 기관과 협력해 해상풍력 산업 경쟁력을 높이고 양질의 일자리를 창출하겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com