NCT 드림, 10주년 신곡 '부기우기'…재민 작사 참여

AI 핵심 요약beta
- NCT 드림이 29일 데뷔 10주년 신곡 티저를 공개했다
- 정규 6집은 11월 9일 공개되며 총 10곡으로 구성됐다
- 타이틀곡 부기우기는 디스코 펑크 기반의 댄스곡이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 에스엠엔터테인먼트 소속 그룹 NCT 드림이 데뷔 10주년을 맞아 신곡 '부기우기(Boogie Woogie)'로 흥겨운 디스코 파티를 펼친다.
NCT 드림 정규 6집 '드림 애프터 드림(DREAM AFTER DREAM)' 11월 9일 오후 6시 각종 음악 플랫폼에서 전곡 음원이 공개되며, 타이틀곡 '부기우기'를 포함한 총 10곡으로 구성되어 있다.
타이틀곡 '부기우기'는 70년대 디스코 펑크의 빈티지한 감성에 현대적인 신시사이저 사운드를 더한 업템포 댄스곡으로, 리드미컬한 타악기와 그루비한 베이스 연주가 어우러져 듣는 순간 몸을 들썩이게 하는 흥겨운 에너지를 선사한다.
재민이 함께 작사에 참여한 가사에는 지난 10년을 함께 달려온 서로를 축하하고 지금 이 순간을 마음껏 즐기자는 메시지를 전하며, 평범한 일상을 특별하게 만들어준 서로에 대한 고마움은 물론 앞으로도 함께라면 찬란하게 빛날 것이라는 믿음을 NCT 드림 특유의 밝고 경쾌한 감성으로 표현했다.
오늘(29일) NCT 드림 공식 SNS 채널에 오픈된 티저 콘텐츠는 싱그러운 정원에서 저마다의 방식으로 작물을 가꾸는 가드너로 변신한 멤버들의 모습을 담았으며, 지난 10년간 함께 가꿔온 소중한 순간들과 앞으로 새롭게 펼쳐질 이야기를 자유분방하고 유쾌한 분위기로 풀어내 눈길을 끈다.
한편, NCT 드림 정규 6집 '드림 애프터 드림'은 11월 9일 음반으로도 발매되며, 현재 각종 온, 오프라인 음반 매장에서 예약 구매가 가능하다.
moonddo00@newspim.com