미래에셋증권, 日 산코증권 인수…현지 사업 기반 다진다

인수 대금 476억원, 현지 사업 확장에 총 120억엔 출자

현지 사업 강화 후 개인 고객 공략

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 미래에셋증권이 일본 증권업 인가와 현지 사업망을 확보하기 위해 중견 증권사 인수에 나섰다.

자체적으로 진입 기반을 구축하는 대신 기존 증권사를 인수해 사업 준비 기간을 줄이고, 자기매매부터 리테일까지 단계적으로 사업을 확대하려는 전략이다. 일본 정부가 개인의 투자 참여를 유도하고 현지 자본시장이 재편되는 가운데 확보한 사업 기반을 실제 수익으로 연결할 수 있을지가 관건이다.

29일 미래에셋증권은 미국 자회사인 US Holdings를 통해 일본 오카산(Okasan)증권그룹 산하 산코(Sanko)증권 지분 100%를 취득하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다고 밝혔다. 인수 대금은 이사회 결의 기준 약 476억원이다. 거래 종결 시점에 최종 확정되며, 관계기관 인허가 등 선행조건을 충족한 뒤 절차가 마무리될 예정이다.

산코증권 로고. [사진=미래에셋증권]

인수 대금 외에 현지 사업 확대를 위한 자금도 투입한다. 미래에셋증권은 US Holdings에 총 120억엔(약 1006억원)을 출자하기로 했다. 이 가운데 일부를 산코증권 주식 취득에 사용하고, 잔여 자금은 거래 종결 후 일본 사업 확장 재원으로 활용할 계획이다.

◆ 미래에셋, 자기매매 강화 후 리테일 진출 추진

이번 거래에서 주목되는 부분은 일본 증권업 진입을 위한 기반 확보다. 산코증권은 오카산증권그룹 산하 회사로, 올해 5월 개인 고객을 같은 그룹 계열사인 증권재팬으로 이관한 뒤 자기매매 사업에 집중해 왔다. 미래에셋증권은 기존 사업을 보강하고 현지 운영 체계를 정비한 뒤 리테일 사업을 추진할 방침이다.

일본에서 주식·채권 매매와 인수 업무 등을 수행하려면 업무 범위에 맞는 금융상품거래업 등록이 필요하다. 기존 증권사를 인수하면 현지 사업 기반을 활용할 수 있지만, 대주주가 바뀐다고 해서 인허가 절차가 자동으로 끝나는 것은 아니다.

일본 금융당국은 증권사 대주주가 크게 바뀌는 경우 신규 등록에 준하는 심사를 진행하도록 감독 체계를 마련해 놓고 있다. 따라서 거래 종결과 현지 당국의 심사, 내부통제 및 조직 정비가 실제 영업 확대의 선결 과제가 될 전망이다.

현지 사업 확대의 또 다른 축은 상품 판매와 자산관리다. 미래에셋증권은 산코증권 인수를 계기로 오카산증권그룹과 상품·서비스 분야의 협력 가능성을 논의할 예정이다. 오카산증권그룹도 이번 거래와 관련해 상품 라인업과 솔루션 확대, 해외 투자 안건에서 협력을 강화한다는 방침을 밝혔다.

◆ NISA 개편에 개인투자 확대…가계 자금 유입 여력 주목

일본 시장을 겨냥한 배경에는 개인 자금의 투자 유입을 유도하는 정책 변화도 있다. 일본은 2024년 소액투자비과세제도(NISA)를 개편해 연간 투자 한도를 확대하고 비과세 보유 기간을 무기한으로 바꿨다. 일본 금융청에 따르면 지난 7월 기준 NISA 계좌 수는 약 2800만개로 늘어 성인 4명 중 1명꼴로 계좌를 보유하고 있다.

다만 일본 가계 금융자산에서 현금과 예금이 차지하는 비중은 여전히 절반에 가까워, 예금에 머물러 있는 자금을 투자로 유도하려는 정책적 과제가 남아 있다.

외국계 금융사들의 일본 사업 확대 움직임도 이어지고 있다. 스위스 UBS는 일본에서 채권 인수 주관 업무를 재개했고, 프랑스 금융그룹 BPCE 산하 나틱시스 기업투자은행(CIB)은 현지 자문사 인수를 통해 인수합병(M&A) 자문시장 진출을 추진했다. 일본 증시 활황과 기업의 자금조달·M&A 수요가 맞물리면서 글로벌 금융사들이 현지 사업 기회를 다시 모색하는 모습이다.

미래에셋그룹 차원에서도 해외 M&A를 통한 사업 확장이 이어지고 있다. 박현주 미래에셋그룹 회장 겸 글로벌전략가(GSO)는 지난 27일 해외 금융사 인수 계획을 언급하며 일본에 이어 중국 본토 금융사 인수도 추진하고 있다고 밝혔다. 미래에셋증권은 2026년 6월 말 기준 홍콩·미국·인도·베트남 등 전 세계 11개 지역에서 현지법인 25개와 사무소 3개를 운영하고 있다.

rkgml925@newspim.com